Severná Kórea a Rusko sa pripravujú na výstavbu mosta cez rieku Tuman

Soul 30. apríla (TASR) - Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie v stredu uviedlo, že Severná Kórea a Rusko zjavne začali s prípravami na výstavbu cestného mosta, ktorý by mal krajiny spojiť cez rieku Tuman. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



S odvolaním na satelitné snímky z utorka juhokórejské ministerstvo uviedlo, že KĽDR a Rusko sa pripravujú na slávnostnú ceremóniu pri príležitosti začatia výstavby mosta. Podľa Soulu Moskva na mieste postavila zariadenia súvisiace s ceremóniou a vrtuľníkové letisko, zatiaľ čo Pchjongjang pravdepodobne pripravil ohňostroj.



Ruská agentúra TASS predtým informovala, že slávnostná ceremónia by sa mala uskutočniť v stredu a zúčastniť by sa na nej mal ruský premiér Michail Mišustin, ako aj jeho severokórejský náprotivok Pak Tche-song.



Moskva sa s Pchjongjangom na výstavbe diaľničného mosta cez túto hraničnú rieku dohodli už v júni minulého roka. Jeho výstavba mala byť dokončená do konca roka 2026. Očakáva sa, že v prípade dokončenia tento 850-metrový most výrazne uľahčí presun tovaru a cestujúcich medzi oboma krajinami.