Severná Kórea bojuje s pandémiou popravami aj zákazom rybolovu

Pchjongjang 27. novembra (TASR) – Od vypuknutia pandémie koronavírusu severokórejský líder Kim Čong-un nariadil popravu najmenej dvoch ľudí, zakázal morský rybolov a uzatvoril hlavné mesto Pchjongjang v snahe bojovať proti šíreniu nákazy a jej ničivým dôsledkom na ekonomiku krajiny. KĽDR však zatiaľ oficiálne nepriznala ani jeden prípad nákazy.



Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na zdroje z Južnej Kórey.



Kim taktiež údajne nariadil severokórejským diplomatom pôsobiacim v zahraničí, aby sa zdržali akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla podnietiť Spojené štáty zakročiť proti KĽDR.



Severokórejský vodca sa údajne totiž obáva, že novozvolený americký prezident Joe Biden zaujme voči Pchjongjangu tvrdší postoj ako jeho predchodca Donald Trump, približuje AFP. Najmenej jeden poslanec juhokórejského parlamentu o tom informoval novinárov po tom, čo sa zúčastnil na neverejnom brífingu juhokórejskej tajnej služby.



Jedným z popravených Severokórejčanov bol údajne finančník v Pchongjangu, ktorého KĽDR obvinila zo zodpovednosti za oslabenie výmenného kurzu severokórejskej meny počas pandémie. Druhý nemenovaný občan bol údajne popravený v auguste pre porušenie vládnych regulácií týkajúcich sa tovaru importovaného zo zahraničia, približuje AFP.



V rámci epidemiologických opatrení severokórejské úrady údajne zakázali aj morský rybolov a produkciu morskej soli v snahe zamedziť rozšíreniu infekcie do morskej vody. Podľa zistení juhokórejských tajných služieb sa tiež mali pokúsiť vniknúť do databázy juhokórejskej farmaceutickej spoločnosti, ktorá vyvíja vakcínu proti koronavírusu.



KĽDR naďalej tvrdí, že na svojom území nezaznamenala žiaden prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ako však pripomína AP, zahraniční experti už tieto tvrdenia vyvrátili. Severná Kórea sa podľa nich snaží dodržiavať viaceré preventívne opatrenia, keďže rozšírenie nákazy by malo výrazne negatívne následky na tamojšie oslabené zdravotníctvo, ktoré okrem iného trpí nedostatkom vybavenia.



Pre obavy zo šírenia nákazy KĽDR v júni uzavrela hranice s Čínou, ktorá je jej najväčším obchodným partnerom. Tento krok v spojení so sériou prírodných katastrof, ktoré KĽDR zažila počas leta, výrazne otriasol tamojšou ekonomikou, ktorá už dlhšie trpí na následky medzinárodných sankcií pod vedením USA.