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Severná Kórea chce posilniť svoje jadrové kapacity
Na KĽDR sú uvalené rozsiahle sankcie v súvislosti s jej jadrovým programom a obe Kórey zostávajú technicky vo vojnovom stave, vysvetľuje AFP.
Autor TASR
Pchjongjang 10. júla (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) posilní svoje jadrové sily „kvalitatívne aj kvantitatívne“ a rozšíri úlohu svojej vojenskej spravodajskej služby zameranej na Južnú Kóreu. V piatok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie štátne médiá, píše TASR.
Tieto otázky boli predmetom rokovania ústrednej vojenskej komisie vládnucej Kórejskej strany práce počas štvrtkového zasadnutia, uviedla severokórejská agentúra KCNA. Na stretnutí sa podľa nej rozhodlo o opatreniach, ako je „posilnenie jadrových síl z hľadiska kvality aj kvantity“. Vyzvalo sa tiež na výrazné rozšírenie funkcií a úloh Generálneho úradu pre prieskum a spravodajstvo, ktorý sa zameriava na operácie týkajúce sa Južnej Kórey.
KCNA poznamenala, že tento úrad „zohráva kľúčovú úlohu pri zvládaní hrozieb zo strany potenciálnych nepriateľov a zhromažďovaní kľúčových informácií“. Na stretnutí sa diskutovalo aj o spôsoboch, ako „posilniť schopnosti (úradu) v oblasti vojenského prieskumu a spravodajských činností radikálnym spôsobom“.
Hong Min z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie pre AFP uviedol, že najnovší krok KĽDR odráža zmenu v postoji Pchjongjangu, ktorý v súčasnosti považuje obe Kórey za „dva nepriateľské štáty“. Podľa jeho slov by to mohlo mať „diplomatické dôsledky“ a nahradiť doterajší rámec založený na prímerí.
Na KĽDR sú uvalené rozsiahle sankcie v súvislosti s jej jadrovým programom a obe Kórey zostávajú technicky vo vojnovom stave, vysvetľuje AFP. KĽDR opakovane odmietla mierové návrhy svojho južného suseda, označila Soul za svojho nepriateľa a vyhlásila sa za jadrový štát.
Tieto otázky boli predmetom rokovania ústrednej vojenskej komisie vládnucej Kórejskej strany práce počas štvrtkového zasadnutia, uviedla severokórejská agentúra KCNA. Na stretnutí sa podľa nej rozhodlo o opatreniach, ako je „posilnenie jadrových síl z hľadiska kvality aj kvantity“. Vyzvalo sa tiež na výrazné rozšírenie funkcií a úloh Generálneho úradu pre prieskum a spravodajstvo, ktorý sa zameriava na operácie týkajúce sa Južnej Kórey.
KCNA poznamenala, že tento úrad „zohráva kľúčovú úlohu pri zvládaní hrozieb zo strany potenciálnych nepriateľov a zhromažďovaní kľúčových informácií“. Na stretnutí sa diskutovalo aj o spôsoboch, ako „posilniť schopnosti (úradu) v oblasti vojenského prieskumu a spravodajských činností radikálnym spôsobom“.
Hong Min z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie pre AFP uviedol, že najnovší krok KĽDR odráža zmenu v postoji Pchjongjangu, ktorý v súčasnosti považuje obe Kórey za „dva nepriateľské štáty“. Podľa jeho slov by to mohlo mať „diplomatické dôsledky“ a nahradiť doterajší rámec založený na prímerí.
Na KĽDR sú uvalené rozsiahle sankcie v súvislosti s jej jadrovým programom a obe Kórey zostávajú technicky vo vojnovom stave, vysvetľuje AFP. KĽDR opakovane odmietla mierové návrhy svojho južného suseda, označila Soul za svojho nepriateľa a vyhlásila sa za jadrový štát.