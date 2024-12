Severná Kórea chce údajne poslať do Ruska ďalších vojakov i drony

Soul 23. decembra (TAS) - Severná Kórea zjavne pripravuje vyslanie ďalších vojakov a vojenskej techniky vrátane tzv. samovražedných dronov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine. Oznámila to v pondelok juhokórejská armáda, informuje TASR podľa správy agentúr Jonhap.



KĽDR podľa predstaviteľov USA a Južnej Kórey vyslala do Ruska už viac ako 10.000 vojakov. Severokórejský vodca Kim Čong-un údajne dodal ruskej armáde aj delostrelecké granáty, protitankové rakety, mechanizované húfnice či raketomety.



"Komplexné zhodnotenie spravodajských informácií ukazuje, že Severná Kórea sa pripravuje na rotáciu a zvýšenie počtu nasadených vojakov (v Rusku), zatiaľ čo v súčasnosti dodáva 240-milimetrové raketomety a 170-milimetrové samohybné delá," uviedol Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády.



"Objavili sa tiež známky toho, že (KĽDR) sa pripravuje vyrábať a dodávať samovražedné drony, ktoré prvýkrát predstavili počas inšpekcie Kim Čong-una v novembri," uviedol štáb, ktorý takéto aktivity pripísal snahe Pchjongjangu získať praktické skúsenosti s vedením boja a modernizovať konvenčné zbraňové systémy.



V novembri severokórejské štátne médiá informovali, že Kim sledoval test rôznych typov útočných dronov a vyzval na plný rozsah výroby týchto zbraní.



Zbor náčelníkov štábov dodal, že zatiaľ nezachytil konkrétne známky "provokácie" Severnej Kórey, akú však nemožno vylúčiť v čase okolo nejakej významnej politickej udalosti. Mohla by mať podobu odpálenia balistickej strely stredného doletu s hypersonickou hlavicou.



V budúcom roku armáda Južnej Kórey očakáva, že Pchjongjang bude pokračovať v provokáciách v "sivej zóne", ako sú vypúšťanie balónov s odpadkami či narúšanie systému GPS.