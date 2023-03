Severná Kórea chce zvýšiť produkciu jadrových materiálov

Pchjongjang 28. marca (TASR) — Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na zvýšenie produkcie jadrových materiálov a výrobu účinnejších zbraní. Informovali o tom v utorok štátne médiá v Pchjongjangu, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.



Kim Čong-un apeloval na urýchlenie výroby výkonných jadrových zbraní, ktoré by podľa neho pôsobili ako účinný odstrašujúci prostriedok voči nepriateľom KĽDR, napísala štátna tlačová agentúra KCNA.



Pchjongjang by mal byť pripravený takéto zbrane nasadiť "kedykoľvek a kdekoľvek", dodal. Ak sa podarí vytvoriť "dokonalý" odstrašovací jadrový arzenál, "nepriateľ sa nás bude báť" a neodváži sa provokovať a narúšať suverenitu KĽDR.



Podľa Kima je potrebné rozšíriť "produkciu jadrových materiálov použiteľných na výrobu zbraní v záujme úplnej realizácie plánu... na exponenciálny nárast jadrových arzenálov".



Severokórejské médiá v utorok zverejnili viacero správ týkajúcich sa atómových zbraní, čo podľa analytikov naznačuje, že by Pchjongjang mohol pripravovať v poradí už siedmy jadrový test.



Pchjongjang sa usiluje tiež diverzifikovať nosiče jadrových zbraní. V utorok KĽDR vyhlásila, že vykonala druhý úspešný test nového podvodného jadrového bojového dronu. Prvý test sa uskutočnil minulý týždeň a podľa Severnej Kórey išlo o odozvu na nedávne spoločné vojenské cvičenia USA a Južnej Kórey.



Soul však tvrdenia KĽDR spochybnil s tým, že môžu byť prehnané či dokonca vymyslené. Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády uviedol, že síce existujú náznaky, že Severná Kórea vyvíja podvodné drony, avšak tie sú zatiaľ údajne len v počiatočnom štádiu vývoja.



Severná Kórea v pondelok odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu smerom do Japonského mora. K odpáleniu rakiet došlo v čase, keď Soul a Washington uskutočňujú spoločné vyloďovacie cvičenia s kódovým označením Dvojitý drak, a len niekoľko dní po tom, čo vo štvrtok ukončili svoje najväčšie kombinované vojenské cvičenia za posledných päť rokov. Severná Kórea považuje všetky takéto cvičenia za nácvik invázie a opakovane sa vyhráža "drvivou" odvetou.