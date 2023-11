Severná Kórea dodala Rusku milión delostreleckých nábojov, tvrdí Soul

Soul 1. novembra (TASR) – Severná Kórea dodala Rusku viac ako milión delostreleckých nábojov a ďalšie zbrane pre vojnu Moskvy proti Ukrajine. Pchjongjang výmenou zrejme dostal pomoc v oblasti satelitnej technológie. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu parlamentu v Soule poskytla juhokórejská tajná služba, informuje TASR na základe správ agentúr Jonhap a AFP.



Rusko a Severná Kórea, historickí spojenci, sú predmetom radu medzinárodných sankcií – Moskva za inváziu na Ukrajinu a Pchjongjang za testovanie jadrových zbraní. Lídri oboch krajín, Kim Čong-un a Vladimir Putin, sa stretli v septembri na ruskom Ďalekom východe. USA následne tvrdili, že Pchjongjang začal dodávať Moskve zbrane.



Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v stredu parlamentný výbor za zatvorenými dverami informovala, že Severná Kórea od augusta tohto roka uskutočnila najmenej desať dodávok zbraní do Ruska.



"NIS zistila, že presunutých bolo viac ako milión delostreleckých nábojov," povedal následne novinárom poslanec Ju Sang-pom.



"Podľa analýzy to postačuje na asi dva mesiace v rusko-ukrajinskej vojne," priblížil.



Výmenou Severná Kórea podľa všetkého dostala od Moskvy technické poradenstvo pre svoju snahu vypustiť na obežnú dráhu vojenský prieskumný satelit, uviedol poslanec.



Pchjongjang po neúspešnom pokuse v auguste tvrdil, že tretie vypustenie satelitu uskutoční v októbri, k čomu nedošlo.



NIS sa domnieva, že Severná Kórea je po odklade štartu v záverečnej fáze príprav, pričom vzhľadom na pomoc Ruska očakáva vyššiu pravdepodobnosť úspechu.



Spojené štáty v októbri uviedli, že Severná Kórea už dodala Rusku viac než 1000 kontajnerov s vojenským vybavením a muníciou.