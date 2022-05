Severná Kórea dokončila prípravy na jadrový test, tvrdí Soul

Soul 19. mája (TASR) - Severná Kórea dokončila prípravy na jadrovú skúšku a snaží sa nájsť najvhodnejší čas na jej vykonanie, uviedol vo štvrtok juhokórejský zákonodarca, deň pred príchodom amerického prezidenta Joea Bidena do Soulu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Napriek nedávnemu prepuknutiu ochorenia COVID-19 v Severnej Kórei "prípravy na jadrovú skúšku boli dokončené a už sa len snažia nájsť ten správny čas", povedal zákonodarca Ha Tche-gjong po tom, čo to na brífingu oznámila juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS).



Spojené štáty už predtým uviedli, že existuje "reálna možnosť", že Severná Kórea by mohla počas prvej cesty amerického prezidenta do Ázie vykonať jadrový test.



Biden pricestuje do Soulu v piatok neskoro večer. V priebehu tohto víkendu sa zúčastní v Ázii na sérii stretnutí, ktoré zorganizovali spojenci USA – Japonsko a Južná Kórea.



"Naše tajné služby hovoria o skutočnej možnosti vykonania testu rakiet schopných niesť jadrové hlavice alebo skúšky jadrovej zbrane v čase Bidenovej návštevy," uviedol v stredu poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



Družicové snímky naznačujú, že Severná Kórea sa pripravuje na vykonanie jadrovej skúšky, pričom Spojené štáty a Južná Kórea už týždne varujú, že k tomu môže dôjsť kedykoľvek.



Severná Kórea oznámila minulý týždeň prvé prípady ochorenia COVID-19 a aktuálne denne hlási státisíce prípadov "horúčky". Podľa analytikov by jadrový test mohol pomôcť režimu odvrátiť pozornosť od prepuknutia nákazy, analyzuje AFP.