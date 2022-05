Severná Kórea hlási ďalších osem úmrtí na „horúčku“

Soul 16. mája (TASR) – Severná Kórea hlásila v pondelok osem nových úmrtí a 392.920 ďalších prípadov ochorenia prejavujúceho sa horúčkami. Niekoľko dní po oznámení o prvej nákaze novým druhom koronavírusu v krajine tiež vodca KĽDR Kim Čong-un kritizoval úrady za oneskorené dodávky liekov a nariadil armáde, aby sa zapojila do pandemickej reakcie v hlavnom meste Pchjongjang. Informovala o tom agentúra AP.



Severokórejský krízový štáb oznámil, že v krajine s 26 miliónmi obyvateľov počas rýchleho šírenia "horúčky" ochorelo od konca apríla viac ako 1,2 milióna ľudí a približne 564.860 z nich je v súčasnosti v karanténe. Osem nových úmrtí hlásených za 24 hodín do nedeľňajšieho večera zvýšilo celkový počet obetí na 50.



Štátne médiá nespresnili, koľko ochorení a úmrtí potvrdili ako prípady COVID-19. Odborníci tvrdia, že KĽDR zrejme nemá dostatok vybavenia na testovanie veľkého počtu ľudí na koronavírus a spolieha sa prevažne na izoláciu ľudí s príznakmi.



Úrady v KĽDR oficiálne oznámili prvé prípady neznámeho ochorenia 12. mája. Prejavili sa u bližšie nešpecifikovaného počtu obyvateľov hlavného mesta Pchjongjang. O deň neskôr médiá informovali, že nákaza sa rozšírila do celej krajiny a podľahlo jej prvých šesť ľudí, pričom u jedného sa zistil subvariant omikronu BA.2.



Kim na nedeľňajšom zasadnutí polibyra vládnucej strany kritizoval vládnych a zdravotníckych predstaviteľov za "nezodpovedný prístup k práci" a slabú organizovanosť v súvislosti s tým, že zásoby liekov nie sú načas dodávané do lekární, uviedla oficiálna tlačová agentúra KCNA.



Severná Kórea v snahe zabrániť zavlečeniu koronavírusu SARS-CoV-2 na svoje územie na jar 2020 úplne uzavrela hranice a výrazne obmedzila obchodovanie s Čínou. Zaočkovanosť proti covidu v KĽDR je prakticky nulová. Krajina odmietla zahraničnú pomoc a bezplatné dodávky vakcín z programu Covax v obave, že infekciu prinesú zahraniční špecialisti.