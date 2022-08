Severná Kórea hlási prípady neznámeho horúčkovitého ochorenia

Pchjongjang/Soul 25. augusta (TASR) - Severokórejské štátne médiá vo štvrtok informovali, že v oblasti na hraniciach s Čínou sa vyskytlo horúčkovité ochorenie neznámeho pôvodu, ale nie je to nový variant koronavírusu, nad ktorým KĽDR tento mesiac vyhlásila víťazstvo. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Z provincie Rjanggang neďaleko hraníc s Čínou hlásili v utorok štyri prípady infekčného ochorenia "s podozrením na zhubnú epidémiu", čo donútilo úrady okamžite uzavrieť oblasť do lockdownu a zmobilizovať lekárske tímy, napísala oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA. Odvolala sa pritom na Štátne krízové ústredie pre prevenciu epidémií.



Podrobná analýza celoštátnej epidemickej situácie však ukázala, že nejde o prípady ochorenia COVID-19, ktoré bolo v Severnej Kórei tento mesiac vyhlásené za odstránené, upozornila v správe KCNA.



Napriek tomu úrady poslali do oblasti epidemiológov, virológov a odborníkov na testovanie, aby vyšetrili príčinu prípadov horúčkovitého ochorenia, a zaviedli aj ďalšie opatrenia na zabránenie jeho šírenia, uviedla KCNA.



Úrady "podnikajú kroky na vyhľadanie všetkých osôb, ktoré prišli s podozrivými prípadmi do kontaktu a navštívili uvedenú oblasť. Uvedených jedincov dajú pod prísny lekársky dohľad".



Len čo Severná Kórea vyhlásila víťazstvo nad covidom, obvinila Južnú Kóreu, že jeho výskyt spôsobila práve ona, a prisahala svojmu južnému susedovi "smrtiacu odplatu". Južná Kórea odmietla toto obvinenie ako nepodložené.



Predstavitelia Severnej Kórey vtedy zrušili povinné nosenie rúšok a ďalšie obmedzenia, napríklad limity v počte ľudí vo verejných zariadeniach, s výnimkou pohraničných oblastí.



Severná Kórea nikdy nepotvrdila, koľko ľudí sa nakazilo koronavírusom, evidentne preto, že nemá prostriedky na rozsiahle testovanie. Namiesto toho hlásila denné počty pacientov s horúčkou, takže celkovo ich počet dosiahol okolo 4,77 milióna. Uviedla však, že od 29. júla nezaznamenala nijaké nové takéto prípady, vysvetľuje Reuters.