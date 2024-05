Severná Kórea informovala Japonsko o pláne vypustiť satelit

Soul 27. mája (TASR) – Severná Kórea informovala Japonsko o tom, že plánuje do 4. júna vypustiť satelit. Oznámila to v pondelok japonská pobrežná stráž, informovala agentúra AP, podľa ktorej môže ísť o pokus umiestniť na obežnú dráhu druhú vojenskú špionážnu družicu.



Oznámenie prišlo v čase, keď sa v Soule zišli na svojom prvom trojstrannom stretnutí lídri Južnej Kórey, Japonska a Číny.



Japonská pobrežná stráž uviedla, že KĽDR vydala bezpečnostné upozornenie pre vody medzi Kórejským polostrovom, Čínou a oblasťou východne od filipínskeho ostrova Luzon od tohto pondelka do pondelka 3. júna. Odôvodnila to plánovaným vypustením "satelitnej rakety".



Juhokórejská armáda v piatok oznámila, že zachytila v Severnej Kórei známky predpokladanej prípravy na vypustenie špionážneho satelitu. KĽDR svoj prvý vojenský prieskumný satelit umiestnila na obežnú dráhu vlani v novembri. Podľa Pchjongjangu ide o súčasť siete prieskumných družíc, ktoré plánuje mať vo vesmíre v súvislosti s údajnými vojenskými hrozbami zo strany USA.



Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že jeho izolovaná komunistická krajina chce tento rok vypustiť tri ďalšie vojenské špionážne satelity. Rezolúcie OSN zakazujú Severnej Kórei takéto aktivity, keďže sa to považuje za skryté testovanie technológie rakiet dlhého doletu.