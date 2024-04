Pchjongjang 26. apríla (TASR) - Severokórejský líder Kim Čong-un dohliadal na skúšku salvových raketometov, oznámili v piatok severokórejské médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Testované ukazovatele testu boli vyhodnotené ako veľmi uspokojivé, uviedla severokórejská štátna agentúra KCNA.



Tento raketomet s novou technológiou prinesie strategickú zmenu v posilnení delostreleckej sily severokórejskej armády, uviedol Kim počas skúšky. Zároveň poukázal na potrebu dodržania plánu na výrobu munície, uviedla KCNA.



Z veľkej časti izolovaná Severná Kórea v poslednom čase posilnila vojenské vzťahy s Ruskom. Južná Kórea a Spojené štáty pritom Pchjongjang obviňujú z toho, že Rusku dodáva zbrane napriek sankciám OSN, ktoré to zakazujú. Podľa analytikov by pritom mohla Severná Kórea zintenzívňovať zbraňové skúšky a navyšovať produkciu delostreleckej munície a rakiet predtým, ako ich pošle do Ruska na použitie na Ukrajine.



Začiatkom tohto týždňa Pchjongjang informoval, že Kim dohliadal aj na cvičenie simulujúce jadrový protiútok.



Vlani vykonala Severná Kórea rekordný počet raketových skúšok, a to aj napriek sankciám OSN a varovaniam Washingtonu a Soulu. V roku 2022 Severná Kórea sa zase "nezvratne" vyhlásila za krajinu s jadrovými zbraňami, pripomína AFP.



Pchjongjang tento rok za svojho "hlavného nepriatelia" vyhlásil Južnú Kóreu, vystúpil z inštitúcii na zjednotenie a pohrozil vojnou v prípade narušenia "čo i len 0,001 milimetra" jej územnej celistvosti.