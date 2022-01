Kim Čong-un vyzval na posilnenie vojenskej sily Severnej Kórey

Pchjongjang 12. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na posilnenie strategických vojenských síl svojej krajiny po tom, ako sa zúčastnil na testovaní hypersonickej strely. V stredu o tom informovali severokórejské štátne médiá, píše agentúra Reuters. Tá tiež upozorňuje na to, že Kim sa na testovaní zúčastnil prvýkrát v priebehu takmer dvoch rokov.



Južná Kórea a Japonsko v utorok zaznamenali odpálenie neidentifikovanej strely. Samotná Severná Kórea neskôr uviedla, že išlo o test hypersonickej strely, ktorý bol úspešný.



Severná Kórea pritom za menej ako týždeň otestovala hypersonickú strelu už druhýkrát. Na poslednom teste bol prítomný aj severokórejský vodca Kim Čong-un, ktorý po sledovaní testu vyzval vojenských vývojárov, aby "ďalej zrýchľovali úsilie o stabilné budovanie strategickej vojenskej sily, a to v kvalite aj kvantite, a ďalej modernizovali armádu", napísala severokórejská agentúra KCNA.



Kim Čong-un sa zúčastnil na testovaní vojenskej rakety prvýkrát od marca 2020. "Jeho prítomnosť môže naznačovať, že sa tomuto programu venuje osobitná pozornosť," uviedol Ankit Panda z inštitútu Carnegie Endowment for International Peace (CEIP).



Tieto udalosti podľa Reuters podčiarkujú novoročný sľub Kima, ktorý uviedol, že z dôvodu "čoraz nestabilnejšej" situácie vo vojenskej oblasti na Kórejskom polostrove a vo svete bude Pchjongjang pokračovať v "posilňovaní kapacít národnej obrany".



Vyjadril sa tak v čase, keď sú pozastavené rokovania s Južnou Kóreou a Spojenými štátmi, ktorých cieľom je presvedčiť Severnú Kóreu, aby sa vzdala svojho arzenálu jadrových zbraní a striel alebo ho obmedzila.



Podľa agentúry AFP Pchjongjang vlani skúšobne odpálil nový typ riadených striel dlhého doletu, balistické rakety priamo z vlaku či úspešne otestoval novú hypersonickú strelu Hwasong-8. Rezolúcie OSN pritom zakazujú Severnej Kórei uskutočňovať skúšky balistických rakiet, ktoré by mohli v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrovú hlavicu. Na túto izolovanú krajinu boli navyše za jej jadrový program uvalené prísne medzinárodné sankcie.