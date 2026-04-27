Severná Kórea: Kim prisľúbil pokračovanie podpory pre politiku Ruska
S ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom hovoril o medzinárodnej politickej situácii.
Autor TASR
Soul 27. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un uviedol, že jeho krajina bude naďalej podporovať politiku Ruska. S ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom hovoril o medzinárodnej politickej situácii, oznámili v pondelok štátna médiá. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Ruská delegácia sa v nedeľu zúčastnila na slávnostnom otvorení pamätníka na počesť severokórejských vojakov, ktorí padli pri boji v ruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské sily vpadli v roku 2024, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.
„Severokórejská vláda bude naďalej plne podporovať politiku Ruska zameranú na obranu svojej suverenity, územnej celistvosti a bezpečnostných záujmov,“ povedal Kim podľa KCNA.
Pchjongjang po podpísaní dohody o vzájomnej obrane s Moskvou vyslal podľa dostupných informácií na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že pri bojoch zomrelo viac ako 6000 vojakov z KĽDR.
Kim sa tiež stretol s predsedom dolnej komory ruského parlamentu Viačeslavom Volodinom a potvrdil zámer oboch krajín prehĺbiť bilaterálne vzťahy v súlade so svojou zmluvou o strategickom partnerstve, uviedla KCNA.
Putin v liste pri príležitosti ceremónie otvorenia pamätníka uviedol, že „Rusko a Severná Kórea budú spoločným úsilím pokračovať v posilňovaní svojho úplného strategického partnerstva“, doplnila severokórejská agentúra. Podľa ruských médií poďakoval vojakom z KĽDR, ktorí bojovali v Kurskej oblasti, a vzdal poctu padlým.
