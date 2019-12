Severná Kórea kritizovala USA za zvolanie Bezpečnostnej rady OSN

Soul 12. decembra (TASR) - Severná Kórea skritizovala vo štvrtok Spojené štáty za zvolanie stredajšieho zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) OSN venovaného KĽDR. Tento krok označil Pchjongjang za "provokačný čin", ktorý by mohol pomôcť severokórejskej strane pri rozhodovaní, ktorou cestou sa vydať ohľadne stagnujúcich jadrových rokovaní s USA. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Kelly Craftová na stredajšom zasadnutí BR vyzvala členov tohto vrcholného orgánu OSN, aby podnikli kroky voči Pchjongjangu, ktorý podľa nej stupňuje napätie.



Washington podľa jej slov zaujíma v rámci jadrových rokovaní flexibilný prístup, avšak nalieha na KĽDR, aby sa vyhla ďalším provokáciám.



Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí po zasadnutí rady povedal, že KĽDR nikdy nebude tolerovať konanie USA, ktoré podporuje vytváranie atmosféry nátlaku na Severnú Kóreu. USA podľa jeho slov podnikli "hlúpy krok", čo KĽDR pomohlo urobiť si jasno v tom, ktorou cestou sa vydá.



Zasadnutie BR OSN sa uskutočnilo v súvislosti so špekuláciami, že Severná Kórea môže vykonávať provokácie v súvislosti s blížiacim sa koncoročným ultimátom. Komunistické vedenie v Pchjongjangu dalo Washingtonu čas do konca roka na to, aby prišiel s novou ponukou s cieľom obnoviť jadrové rokovania. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek Severná Kórea pohrozila protiopatreniami.



Rokovania o severokórejskom jadrovom programe sú v slepej uličke od februára 2019, keď sa americký prezident Donald Trump a severokórejský líder Kim Čong-un stretli vo vietnamskom Hanoji. Ich summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala stiahnutie amerických sankcií výmenou za denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný spraviť.



Trump v nedeľu na Twitteri napísal, že Kim Čong-un môže stratiť všetko, ak sa zachová nepriateľsky.