Severná Kórea môže na vojenskej prehliadke odhaliť nové zbrane

Soul 8. októbra (TASR) - Severná Kórea by počas očakávanej sobotňajšej vojenskej prehliadky mohla ukázať nové strategické zbrane. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Jonhap s odvolaním sa na oznámenie juhokórejského ministra pre zjednotenie I In-jonga.



Na prehliadke by sa mohli objaviť medzikontinentálne balistické rakety, balistické strely odpaľované z ponorky i nový druh raketometu, uviedol minister.



Prehliadka by sa mala uskutočniť v sobotu na počesť 75. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany práce. Podľa slov juhokórejského ministra si Severná Kórea v minulosti dokazovala svoj potenciál v oblasti jadrových a raketových zbraní najmä v období amerických prezidentských volieb, keď otestovala niekoľko raketových zbraní.



Ministerstvo pre zjednotenie predpokladá, že tentoraz sa bude prehliadka niesť v ľahšom duchu a skúšky rakiet sa konať nebudú.