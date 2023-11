Severná Kórea na Deň matiek vyzvala ženy, aby mali viac detí

Pchjongjang/Soul 16. novembra (TASR) - Severná Kórea vyzvala vo štvrtok matky, aby mali viac detí. Apel zaznel práve na Deň matiek v tejto krajine. Severokórejské vedenie dodalo, že je povinnosťou matiek vychovať "piliere budúcnosti". TASR prevzala správu z juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap.



Izolovaná komunistická krajina v 70. a 80. rokoch 20. storočia obmedzovala počet detí v rodine, ale teraz zmenila svoju politiku a začína posilňovať pôrodnosť, ktorá klesla po veľkej kríze s hladomorom v 90. rokoch minulého storočia.



"Stranícke organizácie by mali šíriť atmosféru nadšeného podporovania a pomáhania matkám, ktoré porodili a vychovávajú viac detí," napísal v úvodníku severokórejský hlavný denník Rodong sinmun.



Tento štátny denník zdôraznil, že matky by sa vždy mali stať pre svoje deti vzorom a vychovať z nich "výnimočných jednotlivcov, ktorí verne podporujú svoju stranu a krajinu".



Štátna Kórejská ústredná televízia odvysielala reportáž o tom, ako sú obchody predávajúce kvety a kozmetické výrobky plné ľudí kupujúcich darčeky na Deň matiek.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí v samostatnom vyhlásení uviedlo, že vláda odmeňuje matky, ktoré rodia veľa detí a prispievajú tým k plneniu politických cieľov vládnej Kórejskej strany pracujúcich.



Vládnuca strana v apríli oznámila plán, že bude dávať ocenenia a medaily ženám, ktoré porodili a vychovali veľa detí.



Celková miera pôrodnosti – priemerný počet detí, ktoré sa narodia žene počas jej života – bola vlani v Severnej Kórei 1,8. Ukazujú to údaje Ekonomickej a sociálnej komisie OSN pre Áziu a Tichomorie (UNESCAP).