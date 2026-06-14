< sekcia Zahraničie
Severná Kórea: Náš jadrový status je nezvratný
Pchjongjang opakovane trvá na tom, že sa nevzdá svojho jadrového arzenálu, ktorý považuje za nevyhnutný pre odstrašenie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pchjongjang 14. júna (TASR) - Severná Kórea v nedeľu vyhlásila, že jej postavenie jadrovej veľmoci je „nezvratné“ a kľúčové pre zabezpečenie stability v regióne. Krajina tak odmietla výzvy Spojených štátov a ich spojencov na denuklearizáciu. TASR informuje podľa agentúry AFP.
Pchjongjang opakovane trvá na tom, že sa nevzdá svojho jadrového arzenálu, ktorý považuje za nevyhnutný pre odstrašenie, pričom Kim Jo-čong, vplyvná mladšia sestra vodcu Kim Čong-una, označila túto politiku začiatkom tohto mesiaca za „líniu, z ktorej niet ústupu“.
Vyhlásenie Severnej Kórey prišlo po trojstrannom stretnutí medzi Južnou Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi v Tokiu v piatok, na ktorom spojenci potvrdili svoj záväzok k „úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova“, ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Soule.
„Bezvýznamná rétorika USA a ich vazalských síl proti KĽDR... nikdy nemôže ovplyvniť nezvratné postavenie KĽDR ako jadrového štátu,“ uviedol v nedeľu v stanovisku zverejnenom oficiálnou Kórejskou ústrednou tlačovou agentúrou nemenovaný hovorca s tým, že „denuklearizácia“ je nezvratne uzavretá záležitosť.
Hovorca zároveň uviedol predaj zbraňových systémov zo strany Washingtonu do Soulu a Tokia ako odôvodnenie Pchjongjangu pre pokračovanie v jadrovom programe, pričom ho označil za „silnú bezpečnostnú záruku regionálnej stability a mieru“.
„Bez ohľadu na to, ako veľmi sa USA, Japonsko a Kórejská republika budú handrkovať, nikdy nezmenia súčasné postavenie KĽDR ako jadrového štátu,“ povedal hovorca.
Severná Kórea urýchlila svoj jadrový program od roku 2019, keď stroskotali rokovania s Washingtonom a summit medzi Kimom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Hanoji skončil bez dohody.
V možnej narážke na zlyhané rokovania hovorca povedal, že „nikto nemôže obnoviť ‚denuklearizáciu‘, ktorá sa v súčasnom trende natrvalo vytratila“.
Kim nedávno hostil v Pchjongjangu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, potom ako čínsky líder absolvoval v Pekingu po sebe idúce samity s Trumpom a Putinom. Podľa správ oficiálnych médií žiadna zo strán nespomenula denuklearizáciu.
Pchjongjang opakovane trvá na tom, že sa nevzdá svojho jadrového arzenálu, ktorý považuje za nevyhnutný pre odstrašenie, pričom Kim Jo-čong, vplyvná mladšia sestra vodcu Kim Čong-una, označila túto politiku začiatkom tohto mesiaca za „líniu, z ktorej niet ústupu“.
Vyhlásenie Severnej Kórey prišlo po trojstrannom stretnutí medzi Južnou Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi v Tokiu v piatok, na ktorom spojenci potvrdili svoj záväzok k „úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova“, ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Soule.
„Bezvýznamná rétorika USA a ich vazalských síl proti KĽDR... nikdy nemôže ovplyvniť nezvratné postavenie KĽDR ako jadrového štátu,“ uviedol v nedeľu v stanovisku zverejnenom oficiálnou Kórejskou ústrednou tlačovou agentúrou nemenovaný hovorca s tým, že „denuklearizácia“ je nezvratne uzavretá záležitosť.
Hovorca zároveň uviedol predaj zbraňových systémov zo strany Washingtonu do Soulu a Tokia ako odôvodnenie Pchjongjangu pre pokračovanie v jadrovom programe, pričom ho označil za „silnú bezpečnostnú záruku regionálnej stability a mieru“.
„Bez ohľadu na to, ako veľmi sa USA, Japonsko a Kórejská republika budú handrkovať, nikdy nezmenia súčasné postavenie KĽDR ako jadrového štátu,“ povedal hovorca.
Severná Kórea urýchlila svoj jadrový program od roku 2019, keď stroskotali rokovania s Washingtonom a summit medzi Kimom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Hanoji skončil bez dohody.
V možnej narážke na zlyhané rokovania hovorca povedal, že „nikto nemôže obnoviť ‚denuklearizáciu‘, ktorá sa v súčasnom trende natrvalo vytratila“.
Kim nedávno hostil v Pchjongjangu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, potom ako čínsky líder absolvoval v Pekingu po sebe idúce samity s Trumpom a Putinom. Podľa správ oficiálnych médií žiadna zo strán nespomenula denuklearizáciu.