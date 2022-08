Severná Kórea: Nedávne prípady horúčky boli chrípkou, nie covidom

Pchjongjang 26. augusta (TASR) - Severná Kórea v piatok ohlásila, že nové prípady ľudí s horúčkou, ktoré zaznamenala tento týždeň, nepredstavovali nákazu koronavírusom, ako sa pôvodne predpokladalo, ale chrípku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Severokórejské štátne médiá vo štvrtok informovali, že uzavreli časti provincie Rjanggang na hraniciach s Čínou po tom, čo sa tam vyskytli štyri prípady "horúčky". Tamojšia tlačová agentúra KCNA deň dozadu napísala, že ide o prípady "s podozrením na zhubnú epidémiu". V piatok však Pchjongjang priblížil, že vo všetkých prípadoch išlo o chrípku, pričom horúčka už u týchto osôb ustúpila. Následne úrady tiež zrušili zavedený lockdown.



KĽDR v máji potvrdila šírenia variantu omikron v hlavnom meste Pchjongjang. Pred dvoma týždňami krajina vyhlásila víťazstvo nad ochorením COVID-19 a tamojší vodca Kim Čong-un v auguste nariadil zrušenie systému prísnych preventívnych opatrení.



Severná Kórea nikdy nepotvrdila, koľko ľudí sa nakazilo koronavírusom. Dôvodom je zrejme to, že nemá prostriedky na rozsiahle testovanie. Namiesto toho hlásila denné počty pacientov s horúčkou, pričom celkovo ich počet dosiahol takmer 4,8 milióna. Potvrdili okrem toho 74 úmrtí.



Odborníci a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však dlhodobo spochybňujú covidové štatistiky KĽDR, ako aj jej tvrdenia, že pandémiu sa jej podarilo dostať pod kontrolu.



Systém zdravotnej starostlivosti v KĽDR so zle vybavenými nemocnicami, malým počtom lôžok na JIS a žiadnou dostupnosťou liekov proti covidu patrí podľa expertov k najhorším na svete.