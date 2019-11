Severná Kórea nemá záujem pokračovať v rokovaniach s USA

Pchjongjang 19. novembra (TASR) – Severná Kórea nechce pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe. Informovala o tom v utorok rakúska stanica ORF.



Odloženie spoločného vojenského cvičenia Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré bolo naplánované na november tohto roku, podľa Severnej Kórey nie je dôvodom na obnovenie rokovaní o severokórejskom jadrovom programe. "Žiadame, aby Spojené štáty (vojenské) manévre zastavili úplne," povedal Kim Jong-čchol, ktorý bol hlavným vyjednávačom Severnej Kórey a náprotivkom amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, odkedy Pchjongjang vlani vstúpil do rokovaní o jadrovom programe so Spojenými štátmi.



Kim Jong-čchol Washington obvinil z "nevraživej politiky". Vyhlásil, že nové rozhovory o jadrovom programe sa môžu začať až vtedy, keď Spojené štáty ukončia takýto druh politiky.



Severná Kórea dlhodobo protestuje proti spoločným vojenským cvičeniam Južnej Kórey s jej strategickými partnermi, ktoré odsudzuje ako prípravy na inváziu na svoje územie.



Odklad spoločného vojenského cvičenia Spojených štátov a Južnej Kórey oznámil v nedeľu americký minister obrany Mark Esper, podľa ktorého ide o akt dobrej vôle voči Severnej Kórei.



Rokovania o severokórejskom jadrovom programe sú v slepej uličke od februára, keď sa vo vietnamskom Hanoji stretli lídri Spojených štátov a Severnej Kórey - Donald Trump a Kim Čong-un. Ich summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala stiahnutie amerických sankcií výmenou za denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný spraviť.