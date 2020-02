Severná Kórea očakávala zotavenie ekonomiky, šance znižuje koronavírus

Soul 8. februára (TASR) - Prepojenie medzi ekonomikou Severnej Kórey a zvyškom sveta je dlhodobo minimálne a epidémia nového koronavírusu v Číne toto spojenie už takmer úplne zlikvidovala, keď Pchjongjang uzatvoril hranice s Čínou aj Ruskom. Tento krok môže ohroziť úsilie severokórejského vodcu Kim Čong-una splniť svoj sľub naštartovať ekonomiku krajiny.



Severná Kórea, ktorá patrí k najizolovanejším krajinám sveta, zastavila v dôsledku šíriaceho sa vírusu letecké aj vlakové spojenie so svojimi susedmi, dočasne uzatvorila hranice pre zahraničných turistov a zároveň takmer úplne zablokovala cezhraničný pohyb osôb a tovaru, informovala agentúra Reuters.



"Prakticky nikto a nič sa nemôže dostať cez hranicu," uviedol v týchto dňoch nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou na čínsko-severokórejskej hranici.



Aj Kang Mi-čin, ktorá utiekla zo Severnej Kórey a teraz žije v Soule a píše pre server juhokórejského denníka Daily NK, potvrdila, že hranice sú od 30. januára takmer úplne uzatvorené. Podľa jedného z juhokórejských pastorov, spolupracujúcich s utečencami, Pchjongjang údajne požiadal Čínu, aby mu momentálne nevracala ani dezertérov, ktorí sú na jej území zadržaní.



Rozsiahle opatrenia síce zatiaľ zabránili rozšíreniu koronavírusu na územie Severnej Kórey, na druhej strane však zároveň zhoršujú možnosti na dodávku liekov, povedal Kee Park z Harvard Medical School, ktorý pracuje na projektoch v oblasti zdravotnej starostlivosti v Severnej Kórei. Navyše, tieto opatrenia výrazne a v niektorých prípadoch drasticky obmedzili ekonomické väzby na susedov, od ktorých je krajina životne závislá.



"To môže mať mimoriadny vplyv na ekonomiku celej krajiny," povedala Kang Mi-čin. "Severná Kórea podporuje lokálnu produkciu, ale aj pri domácej výrobe viacerých produktov, ako sú odevy, pekárenské produkty či cukrovinky, suroviny prichádzajú z Číny."



Prípadný rozsah ekonomického rizika pe Severnú Kóreu bude závisieť od rozsahu reštrikcií a od toho, ako dlho budú hranice uzatvorené, povedal profesor z Federálnej univerzity Ďalekého východu vo Vladivostoku Artjom Lukin. "Ak by uzávera hraníc trvala niekoľko mesiacov, prípadne dlhšie, bude to mať výrazné dôsledky na ekonomiku Severnej Kórey," povedal.



Podľa odhadov juhokórejskej centrálnej banky v roku 2018 klesla ekonomika komunistickej krajiny druhý rok po sebe a hodnota jej zahraničného obchodu zaznamenala pokles o 48,4 %. Potom však Rusko a Čína vyzvali na zrušenie sankcií, cezhraničný obchod sa posilnil a objavili sa signály relatívneho zotavovania ekonomiky. V nedávnej správe juhokórejské združenie obchodu uviedlo, že podiel Číny na zahraničnom obchode Severnej Kórey dosiahol minulý rok 91,8 %. Na porovnanie, v roku 2001 to bolo 17,3 %. Obrovským prínosom pre severokórejskú ekonomiku boli aj tisíce čínskych turistov.



Súčasná kríza zhorší už aj tak zlú situáciu obyvateľov Severnej Kórey. Navyše, podľa Lukina môže oslabiť pozíciu Pchjongjangu voči USA, čo sa týka rozhovorov o denuklearizácii komunistickej krajiny. Severná Kórea by sa tak mohla snažiť zhoršujúcu sa ekonomickú pozíciu kompenzovať provokáciami, či je to návrat k testovaniu medzikontinentálnych rakiet alebo k jadrovým skúškam.