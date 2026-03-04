< sekcia Zahraničie
Severná Kórea odhalila prvú známu sochu vodcu Kim Čong-una
KĽDR čoraz častejšie zobrazuje zábery, ktoré ilustrujú Kimovo absolútne uchopenie moci.
Autor TASR
Soul 4. marca (TASR) - V Severnej Kórei odhalili jednu z prvých známych sôch vodcu krajiny Kim Čong-una. V poradí tretieho vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zobrazuje ako usmievavého muža z ľudu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Štátna televízia KĽDR odvysielala zábery sochy, ktorá zobrazuje usmievajúceho sa Kima s pravou rukou zastrčenou vo vrecku kabáta. Podľa juhokórejského ministerstva zjednotenia, ktoré má na starosti medzikórejské vzťahy, ide o prvé sochárske dielo zobrazujúce žijúceho vodcu KĽDR.
„Socha severokórejského vodcu Kim Čong-una sa nedávno prvýkrát objavila vo vysielaní Kórejskej ústrednej televízie a pokiaľ vieme, je to prvýkrát, čo bola identifikovaná,“ uviedlo v stredu ministerstvo.
KĽDR je posiata masívnymi sochami uctievajúcimi Kimovho starého otca Kim Ir-sena a jeho otca Kim Čong-ila, prvých dvoch členov rodinnej dynastie, ktorí vládli v izolovanej totalitnej krajine.
Juhokórejský analytik Im Ul-čchul povedal, že takéto pocty boli doteraz zvyčajne vyhradené pre mŕtvych a Kimovu sochu to preto robí „veľmi nezvyčajnou“.
„Severná Kórea sa teraz blíži k vrcholu kultu zameraného na vodcu. Socha je obzvlášť pozoruhodná, pretože je veľmi nezvyčajné, aby režim vytvoril pamätník vodcu, ktorý je stále nažive,“ vysvetlil analytik z Inštitútu pre štúdie Ďalekého východu na Kjongnamskej univerzite v meste Čchangwon.
Dielo vyniká snahou vykresliť Kima ako postavu, s ktorou sa ľudia ľahšie stotožňujú, povedal Im pre agentúru AFP.
„Namiesto toho, aby ho zobrazoval ako božskú postavu, Sever pravdepodobne propaguje jeho zobrazenie ako vodcu, ktorý si získava rešpekt ľudí a venuje sa ich blahu,“ dodal.
KĽDR čoraz častejšie zobrazuje zábery, ktoré ilustrujú Kimovo absolútne uchopenie moci. V roku 2019 to bola jazda na bielom koni na posvätnej hore Pektu, zatiaľ čo iné ho ukazujú obklopeného nadšenými vojakmi, ako strieľa zo zbraní a šoféruje vojenské vozidlá.
