Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Zahraničie

Severná Kórea odhalila prvú známu sochu vodcu Kim Čong-una

.
Na tejto fotografii poskytnutej severokórejskou vládou vedúci predstaviteľ Kim Čong-un testuje novú ostreľovaciu pušku. Foto: TASR/AP

KĽDR čoraz častejšie zobrazuje zábery, ktoré ilustrujú Kimovo absolútne uchopenie moci.

Autor TASR
Soul 4. marca (TASR) - V Severnej Kórei odhalili jednu z prvých známych sôch vodcu krajiny Kim Čong-una. V poradí tretieho vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zobrazuje ako usmievavého muža z ľudu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Štátna televízia KĽDR odvysielala zábery sochy, ktorá zobrazuje usmievajúceho sa Kima s pravou rukou zastrčenou vo vrecku kabáta. Podľa juhokórejského ministerstva zjednotenia, ktoré má na starosti medzikórejské vzťahy, ide o prvé sochárske dielo zobrazujúce žijúceho vodcu KĽDR.

„Socha severokórejského vodcu Kim Čong-una sa nedávno prvýkrát objavila vo vysielaní Kórejskej ústrednej televízie a pokiaľ vieme, je to prvýkrát, čo bola identifikovaná,“ uviedlo v stredu ministerstvo.

KĽDR je posiata masívnymi sochami uctievajúcimi Kimovho starého otca Kim Ir-sena a jeho otca Kim Čong-ila, prvých dvoch členov rodinnej dynastie, ktorí vládli v izolovanej totalitnej krajine.

Juhokórejský analytik Im Ul-čchul povedal, že takéto pocty boli doteraz zvyčajne vyhradené pre mŕtvych a Kimovu sochu to preto robí „veľmi nezvyčajnou“.

„Severná Kórea sa teraz blíži k vrcholu kultu zameraného na vodcu. Socha je obzvlášť pozoruhodná, pretože je veľmi nezvyčajné, aby režim vytvoril pamätník vodcu, ktorý je stále nažive,“ vysvetlil analytik z Inštitútu pre štúdie Ďalekého východu na Kjongnamskej univerzite v meste Čchangwon.

Dielo vyniká snahou vykresliť Kima ako postavu, s ktorou sa ľudia ľahšie stotožňujú, povedal Im pre agentúru AFP.

„Namiesto toho, aby ho zobrazoval ako božskú postavu, Sever pravdepodobne propaguje jeho zobrazenie ako vodcu, ktorý si získava rešpekt ľudí a venuje sa ich blahu,“ dodal.

KĽDR čoraz častejšie zobrazuje zábery, ktoré ilustrujú Kimovo absolútne uchopenie moci. V roku 2019 to bola jazda na bielom koni na posvätnej hore Pektu, zatiaľ čo iné ho ukazujú obklopeného nadšenými vojakmi, ako strieľa zo zbraní a šoféruje vojenské vozidlá.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?