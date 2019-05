Severná Kórea odmieta ďalšie rozhovory, kým USA nezmenia svoj prístup

Washington označil za príčinu stroskotania summitu prehnané požiadavky Severnej Kórey, pokiaľ ide o uvoľnenie sankcií voči tejto krajine výmenou za opatrenia smerujúce k odzbrojeniu.

Soul 24. mája (TASR) - Rozhovory Severnej Kórey so Spojenými štátmi o jadrovom odzbrojení nebudú pokračovať, kým administratíva prezidenta Donalda Trumpa neupustí od svojho jednostranného presadzovania požiadaviek. Uviedla to v piatok agentúra AP s odvolaním sa na severokórejskú oficiálnu tlačovú agentúru KCNA.



Tá priniesla vyjadrenie nemenovaného hovorcu severokórejského ministerstva zahraničných vecí, ktorý USA obvinil, že svojimi jednostrannými a neprijateľnými požiadavkami úmyselne spôsobili stroskotanie februárového summitu Trumpa so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.



"Kým Spojené štáty neupustia od súčasného spôsobu uvažovania a neprídu s novým spôsobom uvažovania, dialóg medzi KĽDR a USA sa nikdy neobnoví a vyhliadka na vyriešenie jadrovej otázky bude veľmi nejasná," píše sa vo zverejnenom stanovisku.



Kim odvtedy vyhlásil, že v súvislosti s dohodou má Trumpova administratíva do konca tohto roka predložiť obojstranne prijateľné požiadavky.



Prvý summit Trump-Kim sa konal vlani júni v Singapure. Podarilo sa na ňom dohodnúť všeobecne formulovaný prísľub denuklearizácie Kórejského polostrova, celý proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento ambiciózny cieľ reálne dosiahnuť.



Druhý summit Trump-Kim, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, sa skončil predčasne. Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca žiadal úplné zrušenie amerických sankcií voči KĽDR.