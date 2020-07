Severná Kórea odmieta zasadnúť za rokovací stôl s USA

Soul 7. júla (TASR) - Severná Kórea nemá v úmysle sadnúť si za rokovací stôl s vyjednávačmi USA. Vyhlásil to v utorok popredný severokórejský diplomat Kwon Čong-gon, ktorého citovala agentúra Reuters.



Diplomat sa tak vyjadril len krátko pred tým, ako do Soulu priletel námestník amerického ministerstva zahraničných vecí Steve Biegun, ktorý chce dosiahnuť obnovenie pozastavených jadrových rozhovorov s Pchjongjangom.



Kwon Čong-gon, ktorý je na severokórejskom ministerstve zahraničných vecí šéfom sekcie pre záležitosti týkajúce sa USA, zároveň vyzval Južnú Kóreu, aby sa prestala "miešať" do záležitostí KĽDR.



KĽDR ešte v sobotu vyhlásila, že nepovažuje za potrebné, aby sa konal nový summit lídrov Severnej Kórey a USA.



Vyjadrila sa tak len niekoľko dní po tom, ako juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorý sa ponúkol na sprostredkovanie takýchto rozhovorov. Naznačil pritom, že severokórejský líder Kim Čong-un by sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom mohol stretnúť ešte pred americkými prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v novembri.



"Je už na čase, aby sa (Južná Kórea) prestala starať do záležitostí iných, zdá sa však, že na tento jej zlý zvyk neexistuje liek," povedal Kwon, ktorého citovala severokórejská agentúra KCNA. "Explicitne povedané, nemáme v úmysle zasadnúť za rokovací stôl so Spojenými štátmi," dodal.



Podľa Jang Mu-džina, profesora na Univerzite sevorokórejských štúdií v Soule, odráža Kwonovo vyhlásenia pretrvávajúce medzikórejské napätie i názor Pchjongjangu, že o jadrových otázkach by mala KĽDR diskutovať len s Washingtonom. "Tiež to naznačuje, že Severokórejčania zavrhli koncept predošlých rokovaní, v ktorých zohrával Soul úlohu sprostredkovateľa, a k (rokovaciemu) stolu sa nevrátia bez veľkých ústupkov zo strany USA," dodal.



Rokovania medzi USA a Pchjongjangom sú na mŕtvom bode od februára 2019, keď stroskotal druhý summit Kima s Trumpom vo Vietname a následne aj rokovania na pracovnej úrovni.



Dlhodobo napäté medzikórejské vzťahy sa ešte viac vyhrotili v júni, po tom, ako KĽDR vyhodila do vzduchu na svojej strane štátnych hraníc budovu spoločného styčného úradu s Južnou Kóreou, ktorý symbolizoval snahy o zmierenie.



Námestník amerického ministerstva zahraničných vecí Biegun pricestoval v utorok do Soulu, aby tam s juhokórejskými predstaviteľmi diskutoval o spôsoboch, ako obnoviť pozastavené rokovania.