Severná Kórea odmietla obvinenia USA z počítačovej kriminality
Washington obvinil Pchjongjang z toho, že v posledných rokoch posilnil program kybernetickej vojny.
Soul 3. mája (TASR) - Severná Kórea odmietla v nedeľu obvinenia Spojených štátov z toho, že prostredníctvom kybernetickej kriminality získava nelegálne príjmy. Označila to za „absurdné ohováranie“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Washington obvinil Pchjongjang z toho, že v posledných rokoch posilnil program kybernetickej vojny, ktorý je podľa neho zodpovedný za krádeže virtuálnych prostriedkov za miliardy dolárov. Pre izolovanú krajinu vystavenú prísnym sankciám za jadrový a raketový program tak má ísť o kľúčový zdroj zahraničných mien.
Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí vo vyhlásení, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra KCNA, uviedol, že americká vláda „sa snaží šíriť nesprávny pohľad“ na KĽDR, keď hovorí o „neexistujúcej kybernetickej hrozbe“.
„Nie je to nič iné ako absurdné ohováranie s cieľom pošpiniť obraz našej krajiny šírení nepravdivých informácií v záujme dosiahnutia politických cieľov,“ uvádza sa vo vyhlásení.
V USA v apríli odsúdili dvoch Američanov za to, že pomáhali Severokórejčanom získať IT prácu na diaľku v amerických firmách a získali protizákonne milióny dolárov na zbraňové programy KĽDR. V priebehu rokov sa zamerali na vyše 100 firiem a dodávateľa v oblasti obrany, oznámilo ministerstvo spravodlivosti.
Komisia OSN v roku 2024 odhadla, že severokórejské kyberútoky od roku 2017 viedli ku krádeži viac než troch miliárd dolárov v kryptomenách. Tieto peniaze pomáhajú financovať vývoj zbraní hromadného ničenia, konštatovala komisia.
