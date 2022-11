Severná Kórea odpálila 10 rakiet,jedna dopadla blízko vôd Južnej Kórey

Soul 2. novembra (TASR) – Severná Kórea odpálila v stredu najmenej desať rakiet rôzneho typu. Jedna z nich dopadla neďaleko teritoriálnych vôd Južnej Kórey a podnietila zriedkavý poplach na juhokórejskom ostrove. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Jonhap.



Podľa juhokórejského generálneho štábu išlo o "veľmi nezvyčajný a neprijateľný" krok Severnej Kórey (KĽDR). Balistická strela totiž dopadla južne od spornej námornej hranice oboch krajín vôbec po prvý raz od rozdelenia Kórejského polostrova.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol to vo vyhlásení označil za "faktické narušenie" územia krajiny. Zvolal zasadnutie rady pre národnú bezpečnosť a nariadil "rýchle a prísne opatrenia, aby Severná Kórea za svoje provokácie jasne zaplatila".



Soul krátko na to oznámil, že jeho armáda uskutočnila skúšku troch striel vzduch-zem.



Pchjongjang odpaľoval rakety po druhý raz v priebehu necelého týždňa. Zrejme protestoval proti dosiaľ najväčším spoločným cvičeniam vzdušných síl Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa začali v pondelok, uviedla agentúra Jonhap.



Juhokórejská armáda pôvodne oznámila, že zistila odpálenie troch balistických striel krátkeho doletu z východného pobrežia KĽDR do Japonského mora. Neskôr však podľa AFP spresnila, že vypálených bolo "najmenej desať rakiet rôzneho druhu smerom na východ a západ".



Jedna z balistických striel dopadla 26 kilometrov južne od faktickej námornej hranice a len 57 kilometrov východne od juhokórejskej pevniny. Po vystrelení smerovala k ostrovu Ullung-do, kde pred 9.00 h miestneho času vyhlásili letecký poplach. Varovanie odvysielali aj v juhokórejskej televízii a obyvateľov ostrova v ňom vyzvali, aby sa uchýlili do najbližšieho podzemného úkrytu. Raketa napokon dopadla do medzinárodných vôd 167 kilometrov severozápadne od ostrova.



Juhokórejská a americká armáda tento týždeň pokračujú v sérii spoločných manévrov. Cvičenia vzdušných síl Vigilant Storm zahŕňajú vyše 240 lietadiel vrátane stíhačiek s technológiou stealth. Prebiehajú v čase rastúcich obáv z možnej ďalšej jadrovej skúšky Severnej Kórey. Izolovaný režim tento rok vykonáva testy zbraní v bezprecedentnom tempe.