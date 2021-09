Severná Kórea odpálila neidentifikovanú strelu, tvrdí Soul

Soul 28. septembra (TASR) - Severná Kórea v utorok ráno odpálila do Japonského mora najmenej jednu neidentifikovanú strelu. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na generálny štáb juhokórejskej armády.



Strela bola vypálená z vnútrozemia KĽDR smerom na východ okolo 06.40 h miestneho času (v pondelok o 23.20 h SELČ), uviedol generálny štáb s tým, že juhokórejské a americké tajné služby udalosť analyzujú, aby získali ďalšie informácie.



Hovorca japonského ministerstva obrany, ktorý nechcel byť menovaný, agentúre AFP povedal, že KĽDR pravdepodobne odpálila balistickú raketu.



Rezolúcie OSN pritom zakazujú Severnej Kórei uskutočňovať skúšky balistických rakiet, ktoré by mohli v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrovú hlavicu. Na túto izolovanú krajinu boli navyše za jej jadrový program uvalené prísne medzinárodné sankcie.



Ak sa potvrdí, že Pchjongjang vypustil balistickú raketu, išlo by tretí takýto štart v tomto roku. Severná Kórea odpálila 15. septembra do Japonského mora dve rakety krátkeho doletu. Malo ísť o upravenú verziu rakety typu Iskander, ktoré sú súčasťou výzbroje ruskej armády. Krátko predtým KĽDR skúšobne odpálila nový typ riadených striel dlhého doletu.



Odpálenie strely sa navyše uskutočnilo v deň začiatku plenárneho zasadania severokórejského parlamentu.