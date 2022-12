Severná Kórea odpálila balistickú strelu, tvrdí juhokórejská armáda

Soul 31. decembra (TASR) - Severná Kórea v nedeľu ráno miestneho času odpálila do mora balistickú raketu krátkeho doletu. Informovala o tom juhokórejská armáda, píše agentúra Jonhap.



Podľa zboru náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl strela dopadla do vôd Japonského mora, ktoré sa nachádza pri východnom pobreží Kórejského polostrova.



V sobotu Soul oznámil, že KĽDR odpálila do mora tri balistické rakety krátkeho doletu. Rakety boli vystrelené z oblasti južne od severokórejskej metropoly Pchjongjang.



Juhokórejská armáda označila sobotňajší raketový test KĽDR za provokáciu a za jasné porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.