Severná Kórea odpálila ďalšie balistické strely

Soul 18. marca (TASR) – Severná Kórea vystrelila v pondelok smerom na Japonské more niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu, oznámila juhokórejská armáda. Informácie priniesla agentúra Jonhap, píše TASR.



Generálny štáb v Soule uviedol, že zistil odpálenie striel z miesta na juhu KĽDR. Japonské ministerstvo obrany informovalo o dvoch severokórejských balistických strelách, ktoré dopadli do oceánu.



Ide o druhé vypustenie balistických striel KĽDR v tomto roku. Pri prvom izolovaný komunistický režim 14. januára otestoval balistickú raketu stredného doletu na tuhé palivo, nesúcu hypersonickú bojovú hlavicu. Pchjongjang tento rok uskutočnil tiež päť skúšok riadených striel.



K vypusteniu ďalšej rakety došlo niekoľko dní po tom, ako Južná Kórea a Spojené štáty uzavreli každoročné spoločné vojenské cvičenie Freedom Shield, zamerané na posilnenie odstrašujúceho potenciálu voči KĽDR.



Severná Kórea už dlho odsudzuje takéto cvičenia ako prípravu na inváziu na sever Kórejského polostrova. Soul a Washington to popierajú s tým, že ide o manévre obranného charakteru.



Do Soulu v pondelok pricestoval minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. Zúčastní sa tam na podujatí Summit za demokraciu, čo je ministerská konferencia vládnych predstaviteľov približne 30 krajín.