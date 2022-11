Severná Kórea odpálila ďalšie štyri balistické strely

Soul 5. novembra (TASR) – Severná Kórea odpálila v sobotu do mora ďalšie štyri balistické strely krátkeho doletu, oznámila juhokórejská armáda. Pokračovala tak v demonštrácii svojho zbrojného potenciálu z predošlých dní, ktorým zvýšila napätie v regióne. Informuje o tom TASR na základe servisu agentúry AP.



Juhokórejský generálny štáb uviedol, že rakety vystrelené do mora západne od Kórejského polostrova preleteli približne 130 kilometrov.



Pchjongjang tento týždeň odpálil do mora desiatky rakiet vrátane medzikontinentálnej balistickej strely, ktorá vyvolala poplach v severnom Japonsku. Nad svoje územie tiež vyslala desiatky vojenských lietadiel. KĽDR takéto kroky označila za primeranú reakciu na spoločné americko-juhokórejské cvičenia vzdušných síl, ktoré nazvala ukážkou "vojenskej konfrontačnej hystérie" Spojených štátov.



V sobotu počas záverečnej časti spoločných vzdušných cvičení preleteli nad Južnou Kóreou dva americké nadzvukové bombardéry B-1B. Išlo o odstrašujúcu demonštráciu sily vo svetle zintenzívnených severokórejských testov, píše AP.