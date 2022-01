Severná Kórea odpálila ďalšiu neidentifikovanú strelu, tvrdí Soul

Soul 11. januára (TASR) - Severná Kórea odpálila do Japonského mora ďalšiu neidentifikovanú strelu. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády.



Strela bola podľa juhokórejskej armády odpálená do mora medzi Kórejským polostrovom a Japonskom. Podľa JCS bola strela vypálená z územia Severnej Kórey smerom na východ v pondelok okolo 07.27 h miestneho času (23.27 h SEČ).



Japonská tlačová agentúra Kjódo uviedla, že podľa všetkého dopadla neďaleko výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Japonská pobrežná stráž zasa oznámila, že KĽDR údajne odpálila smerom k Japonskému moru "predmet podobný balistickej rakete".



To, že Severná Kórea pokračuje v odpaľovaní rakiet, označil japonský premiér Fumio Kišida podľa agentúry Reuters za "mimoriadne poľutovaniahodné". Dodal tiež, že Organizácia Spojených národov (OSN) iba ukončila rozhovory ohľadom reakcie na minulotýždňové odpálenie strely, o ktorej Pchongjang tvrdil, že išlo o test hypersonickej kĺzavej rakety. Ako pripomína agentúra Reuters, v pondelok totiž misia USA pri OSN, ku ktorej sa pridalo aj Francúzsko, Írsko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Albánsko, vydala spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdila minulotýždňový raketový test KĽDR.



Podľa agentúry AFP Pchjongjang vlani skúšobne odpálil nový typ riadených striel dlhého doletu, balistické rakety priamo z vlaku, či úspešne otestoval novú hypersonickú strelu Hwasong-8. Rezolúcie OSN pritom zakazujú Severnej Kórei uskutočňovať skúšky balistických rakiet, ktoré by mohli v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrovú hlavicu. Na túto izolovanú krajinu boli navyše za jej jadrový program uvalené prísne medzinárodné sankcie.



Agentúra AFP tiež pripomenula, že severokórejský vodca Kim Čong-un vo svojom novoročnom príhovore povedal, že z dôvodu "čoraz nestabilnejšej" situácie vo vojenskej oblasti na Kórejskom polostrove a vo svete bude Pchjongjang pokračovať v "posilňovaní kapacít národnej obrany".