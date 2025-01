Severná Kórea odpálila do mora ďalšiu balistickú strelu

Soul 6. januára (TASR) - Severná Kórea odpálila v pondelok zo svojho východného pobrežia smerom na Japonské more pravdepodobne hypersonickú balistickú raketu. Oznámila to juhokórejská armáda, informuje TASR na základe správy agentúry Jonhap.



O vystrelení možnej severokórejskej balistickej rakety informovala aj japonská pobrežná stráž, podľa ktorej už projektil dopadol, napísala agentúra Reuters.



Juhokórejský generálny štáb uviedol, že zachytil vypustenie najmenej jednej strely stredného doletu, ktorá pred dopadom do vody letela približne 1100 kilometrov. Podľa predstaviteľa generálneho štábu sa predpokladá, že raketa má podobné vlastnosti ako severokórejské hypersonické rakety stredného doletu vypustené v januári a apríli minulého roka.



V prípade, že sa potvrdí, že ide o hypersonickú raketu, bude to najvzdialenejší dolet severokórejskej rakety tohto druhu, píše Jonhap.



K novému testu došlo v čase, keď americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívil Soul, aby s juhokórejskými spojencami viedol rozhovory okrem iného o jadrovej hrozbe Pchjongjangu.



Severná Kórea (KĽDR) naposledy skúšobne odpálila balistické rakety začiatkom novembra minulého roka. Tvrdila vtedy, že išlo o jej najmodernejšie a najsilnejšie medzikontinentálne balistické strely na pevné palivo. Južná Kórea reagovala testom svojej balistickej rakety.