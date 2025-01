Severná Kórea odpálila do mora zrejme ďalšiu balistickú strelu

Soul/Pchjongjang 14. januára (TASR) - Severná Kórea vypálila v utorok ráno miestneho času smerom nad Japonské more najmenej jednu neidentifikovanú strelu. Oznámil to Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



JCS podotkol, že ide o druhý takýto test od začiatku roku 2025.



Prvá skúška sa uskutočnila 6. januára. Severná Kórea ju označila za úspešný test novej balistickej rakety stredného doletu nesúcej hypersonickú hlavicu, ktorá má odradiť jej nepriateľov v Tichomorí.



Táto prvá skúška bola súčasne aj prvá od víťazstva Donalda Trumpa v novembrových prezidentských voľbách. Severná Kórea krátko pred nimi uskutočnila test svojej najpokročilejšej a najvýkonnejšej medzikontinentálne balistickej rakety na tuhé palivo.



KĽDR uskutočnila svoj prvý tohtoročný test v čase, keď na návštevu susednej Južnej Kórey pricestoval americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Pchjongjang uviedol, že raketa prekonala približne 1500 kilometrov, pričom jej rýchlosť dosahovala 12-násobok rýchlosti zvuku. Na test dozeral vodca KĽDR Kim Čong-un.



Balistické rakety stredného doletu majú dosah 3000 - 5500 kilometrov. Testovaná raketa by tak bola teoreticky schopná zasiahnuť americké vojenské základne na Guame, ležiacom asi 3400 kilometrov od Pchjongjangu.



Hypersonickú strelu je zvyčajne ťažké zachytiť pomocou existujúcich systémov protiraketovej obrany. Dosahuje minimálne päťnásobok rýchlosti zvuku a môže lietať v malých výškach.