Severná Kórea odpálila dve balistické strely

Soul 15. septembra (TASR) - Severná Kórea odpálila v stredu ráno do Japonského mora dve balistické strely. Uviedol to Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády, ktorý spresnil svoje pôvodné vyhlásenie hovoriace len o jednom odpálenom "projektile".



"Dve neidentifikované balistické strely" boli podľa JCS odpálené zo strednej časti KĽDR smerom na východ, nad Japonské more.



Podľa japonskej pobrežnej stráže strely dopadli do mora medzi Kórejským polostrovom a Japonskom, neďaleko výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Nedošlo pritom k poškodeniu nijakých lodí ani lietadiel.



Bližšie podrobnosti o odpálených strelách zatiaľ zisťujú tajné služby Južnej Kórey a USA. Soul aj Tokio preventívne sprísnili svoj monitoring potenciálnych hrozieb zo strany KĽDR.



"Odpálenie rakiet ohrozilo mier a bezpečnosť Japonska a celého regiónu, je to absolútne nehorázny krok," vyhlásil japonský premiér Jošihide Suga.



Severná Kórea už v pondelok oznámila, že cez víkend skúšobne odpálila nový typ "riadených striel dlhého doletu".



Podľa mnohých expertov chce Pchjongjang, ktorý čelí medzinárodným sankciám za vývoj jadrových zbraní a balistických rakiet, najnovšími testami demonštrovať svoju vojenskú silu. Stredajší raketový test sa uskutočnil v čase, keď je na rokovaniach v Soule šéf čínskej diplomacie Wang I.