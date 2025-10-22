< sekcia Zahraničie
Severná Kórea opäť odpálila do mora balistické strely
Autor TASR
Soul 22. októbra (TASR) - Severná Kórea odpálila niekoľko balistických striel s krátkym dosahom smerom na Japonské more, oznámila v stredu juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) uviedol, že zaznamenal vypustenie rakiet približne o 8.10 h miestneho času (1.10 SELČ). Jonhap pripomína, že Severná Kórea naposledy odpálila balistické rakety krátkeho dosahu a riadené strely smerom k Japonskému moru 8. a 22. mája.
Juhokórejská armáda podľa vyhlásenia JCS zvýšila monitorovanie v prípade, že dôjde k odpáleniu ďalších rakiet a „poskytuje relevantné informácie USA a Japonsku“.
Ide o prvý takýto incident počas vlády juhokórejského prezidenta I Če-mjonga, ktorý sa ujal úradu v júni tohto roku. Zároveň došlo k tomuto odpáleniu pred plánovaným summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce, ktorý od 31. októbra do 1. novembra hostí Južná Kórea. Na tomto summite sa má podľa agentúry AP zúčastniť aj americký prezident Donald Trump a ďalší svetoví lídri.
Severná Kórea tento mesiac zorganizovala vojenskú prehliadku v metropole Pchjongjang pri príležitosti 80. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany práce. Na tejto prehliadke sa zúčastnili predstavitelia Ruska i Číny a KĽDR na nej predviedla podľa jej slov najsilnejšiu medzikontinentálnu balistickú raketu.
