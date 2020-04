Severná Kórea opäť otvorila niektoré školy a univerzity

Soul 20. apríla (TASR) - Severná Kórea po predĺžených školských prázdninách spôsobených pandémiou nového koronavírusu opätovne otvorila niektoré školy a univerzity. Informovala o tom v pondelok juhokórejská tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na severokórejské médiá.



Kedy presne k otvoreniu škôl došlo, nie je jasné. Školy v Severnej Kórei však nový školský rok za bežných okolností začínajú 1. apríla.



Po skončení zimných prázdnin sa školy začali otvárať postupne. Najskôr sa do lavíc vrátili študenti v posledných ročníkoch univerzít a stredných škôl. Na fotografiách zverejnených severokórejskými médiami vidieť študentov v ochranných rúškach, ktorým pred vstupom do tried merajú telesnú teplotu.



Správy o znovuotvorení škôl majú podľa agentúry Jonhap dokázať, že KĽDR má šírenie vírusu pod kontrolou.



Severná Kórea avizovala neskorší termín otvorenia škôl koncom februára s tým, že dôjde k predĺženiu zimných prázdnin.



Severokórejské úrady zatiaľ oficiálne nepotvrdili ani jeden prípad nákazy novým koronavírusom a tvrdia, že tento stav dosiahli skorým zavedením prísnych karanténnych opatrení.



Izolovaná komunistická krajina už krátko po vypuknutí pandémie uzavrela svoje hranice s Čínou, odkiaľ sa začal nový koronavírus na prelome rokov 2019-20 šíriť.