Severná Kórea otestovala dve strely s plochou dráhou letu

Soul 25. januára (TASR) - Severná Kórea v utorok skúšobne vypálila dve strely s plochou dráhou letu a je to už piate kolo odpaľovania zbraní tento mesiac. Podľa agentúry AP o tom informovali predstavitelia armády.



Izolovaná Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) ukazuje svoju vojenskú silu v období, keď má ťažkosti súvisiace s pandémiou a keď sú jej jadrové rokovania so Spojenými štátmi ešte stále zmrazené, analyzuje AP.



Nemenovaný predstaviteľ uviedol, že pracovníci juhokórejských a amerických spravodajských služieb odpálenie týchto striel analyzujú, ale ďalšie podrobnosti neposkytol.



Ďalší vojenský predstaviteľ povedal, že testy boli podniknuté z pevninskej oblasti, nespresnil však, z ktorej.



Severná Kórea nedávno zintenzívnila skúšky zbraní a evidentne sa tým snaží vyvinúť tlak na administratívu amerického prezidenta Joea Bidena kvôli zastavenej diplomacii. Pandémia totiž ničí ekonomiku Severnej Kórey, už aj tak oslabenú sankciami uvalenými pod záštitou USA za program vývoja jadrových zbraní a desaťročiami zlého riadenia samotnou severokórejskou vládou, vysvetľuje AP.



Severná Kórea zverejnila minulý týždeň vo štvrtok zastretú vyhrážku, že obnoví skúšky jadrových výbušnín a rakiet s dlhým doletom zacielených proti americkej pevnine, ktoré vodca Kim Čong-un v roku 2018 pozastavil a inicioval diplomaciu so Spojenými štátmi.



Niektorí odborníci tvrdia, že Severná Kórea môže po zimných olympijských hrách v Pekingu do značnej miery vystupňovať demonštráciu zbraní. Olympijské hry v Číne, hlavnom spojencovi a ekonomickom záchrancovi KĽDR, sa začínajú 4. februára.



Experti uvádzajú, že vedenie v Pchjongjangu zrejme predpokladá, že touto teatrálnou provokáciou môže donútiť k aktivite Bidenovu administratívu – tá síce ponúkla časovo neobmedzené rozhovory, ale neprejavila ochotu zmierniť sankcie, kým Kim neurobí reálne kroky dokazujúce, že sa vzdáva jadrového a raketového programu.