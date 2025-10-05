Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Severná Kórea otvorila výstavu zbraní, Kim Čong-un varoval Južnú Kóreu

Na snímke severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Kim obvinil Južnú Kóreu a Spojené štáty, že organizujú rôzne cvičenia založené na scenári jadrovej operácie a rozširujú obranné kapacity v Južnej Kórei a širšom regióne.

Autor TASR
Pchjongjang 5. októbra (TASR) – Severná Kórea v sobotu otvorila výstavu svojich obranných systémov, ktorá sa koná už tretí rok po sebe, informovala v nedeľu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, ktorú citovala agentúra Jonhap, uvádza TASR.

Výstavu v Pchjongjangu navštívil aj vodca KĽDR Kim Čong-un, ktorý ju vo svojom príhovore označil za prezentáciu „aktuálnych výsledkov dôležitých projektov...zameraných na postupnú modernizáciu a rozvoj štruktúry vojenských kapacít KĽDR s jej jadrovým odstrašujúcim potenciálom ako základom“.

Sledujeme rozmiestnenie amerických prostriedkov strategického úderu a prieskumu...a mobilizáciu pre nepriateľské akcie v súvislosti s novou možnou hrozbou pre bezpečnosť nášho štátu,“ uviedol severokórejský líder.

Severná Kórea podľa neho podnikla aj „jasné opatrenia“ a vyčlenila zodpovedajúce „špeciálne prostriedky“ na „hlavné ciele, ktoré nás zaujímajú“. „Sami by si mali zvážiť, či by územie Južnej Kórey bolo za daných okolností bezpečným miestom,“ odkázal Kim.
