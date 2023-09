Severná Kórea oznámila novú „taktickú jadrovú útočnú ponorku“

Soul 8. septembra (TASR) – Severná Kórea spustila na vodu svoju novú "taktickú jadrovú útočnú ponorku" schopnú vykonať nukleárny útok spod vody. Uviedli to v piatok severokórejské štátne médiá, podľa ktorých ide o súčasť jadrového vyzbrojovania armády, informovala TASR na základe správ agentúr Jonhap a AFP.



Na spustení ponorky, ktoré sa konalo v stredu, sa zúčastnil severokórejský vodca Kim Čong-un, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA. Kim podľa nej žiadal, aby boli námorné sily Severnej Kórey (KĽDR) vybavené taktickými jadrovými zbraňami. Oznámil tiež plány vyvinúť ponorku s jadrovými pohonom.



"Slávnostné spustenie ponorky ohlásilo začiatok novej kapitoly posilňovania námorných síl KĽDR a jasnejšie ukázalo pevnú vôľu Kórejskej strany práce a vlády KĽDR naďalej kvalitatívne a kvantitatívne posilňovať jadrové odstrašovanie štátu v záujme regionálneho a svetového mieru a bezpečnosti," napísala KCNA.



Ponorka č. 841, pomenovaná Hrdina Kim Kun Ok po severokórejskej historickej osobnosti, je podľa štátnych médií pripravená na skúšobnú plavbu. Bude patriť do flotily hliadkujúcej vo vodách medzi Kórejským polostrovom a Japonskom, uviedla agentúra Reuters.



Izolovaný režim ďalšie podrobnosti neposkytol. Zverejnené fotografie však naznačujú, že ponorka je vybavená desiatimi trubicami na odpaľovanie rakiet.



Predstaviteľ juhokórejskej armády schopnosti novej ponorky spochybnil. "Analýza vonkajších prvkov tejto severokórejskej ponorky zatiaľ ukazuje, že jej časti boli zväčšené, aby mohla niesť raketu," povedal novinárom zástupca generálneho štábu. "Usudzuje sa však, že nie je v takom stave, aby bola schopná normálnej prevádzky."



Severná Kórea má podľa odhadov 70 – 90 ponoriek s dieselovým pohonom, čo je jedna z najväčších ponorkových flotíl na svete. Ide však prevažne o starnúce plavidlá schopné odpaľovať len torpéda a míny, nie rakety.



Novú ponorku predstavili v čase, keď sa KĽDR pripravuje v sobotu osláviť 75. výročie svojho založenia. Pchjongjang tiež posilňuje vojenskú spoluprácu s Ruskom a Čínou v kontexte rastúcej trojstrannej bezpečnostnej spolupráce medzi Soulom, Washingtonom a Tokiom.



Objavili sa správy, že Kim by mohol budúci týždeň cestovať do Vladivostoku na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a hovoriť s ním o možnej zbrojnej dohode. Juhokórejská tajná služba uviedla, že Rusko koncom júla navrhlo spoločné námorné cvičenia s KĽDR a Čínou.