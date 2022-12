Severná Kórea oznámila skúšku v rámci vývoja špionážneho satelitu

Soul 19. decembra (TASR) – Severná Kórea vykonala "dôležitý test" v záverečnej fáze prípravy na vypustenie vojenského prieskumného satelitu na obežnú dráhu. Oznámili to v pondelok štátne médiá, informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap, od ktorej TASR správu prevzala.



Skúška sa podľa štátnych médií uskutočnila v nedeľu na kozmodróme Sohe na západe KĽDR s cieľom zhodnotiť možnosti satelitného fotografovania, systému prenosu údajov a pozemnej kontroly. Plánom je ukončiť prípravy projektu do apríla budúceho roka.



Pri teste vystrelili raketu s testovacím satelitom pod uhlom do výšky 500 kilometrov, uviedol hovorca štátneho úradu pre letectvo a kozmonautiku vo vyhlásení, ktoré priniesla severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Juhokórejská armáda predtým oznámila, že zistila odpálenie dvoch balistických striel stredného doletu do Japonského mora. Rakety vystrelené pod ostrým uhlom podľa nej preleteli približne 500 kilometrov.