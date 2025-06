Severná Kórea oznámila spustenie opraveného torpédoborca na vodu

Soul 13. júna (TASR) — Severná Kórea oznámila, že opravila torpédoborec poškodený pri spúšťaní na vodu minulý mesiac. Za prítomnosti vodcu Kim Čong-una ho pri veľkolepej šou znovu spustila na vodu, píše TASR podľa agentúry AP.



Počas honosného ceremoniálu vo štvrtok Kim nastúpil na palubu a príslušníkom námorných síl povedal, že nič nemôže zastaviť snahu krajiny posilniť svoju námornú bojovú silu voči nepriateľským akciám vedeným USA. V piatok to uviedla severokórejská ústredná tlačová agentúra KCNA.



V štvrtkovom prejave Kim povedal, že dva torpédoborce krajiny zohrajú veľkú úlohu pri zlepšovaní operačných schopností námorníctva.



„Nebude trvať dlho a nepriateľské národy zažijú, aké provokujúce a nepríjemné je sedieť a sledovať, ako sa naše vojnové lode voľne pohybujú blízko ich suverénnych vôd,“ povedal Kim.



Loď triedy Čchö Hjon má výtlak približne 5000 ton. Podľa satelitných snímok ležala na boku s čiastočne zatopenou kormou. Minulý týždeň KĽDR uviedla, že ju vyrovnala a presunie do prístavu Radžin blízko hraníc s Ruskom. Experti oslovení AP tvrdia, že oba severokórejské torpédoborce boli pravdepodobne postavené s ruskou pomocou.



Mimoriadne tajnostkárska povaha KĽDR znemožňuje nezávislé potvrdiť oznámenie o jej oprave. Zahraniční odborníci však pochybujú o tom, či motor, zbraňové systémy a ďalšie elektronické zariadenia môžu normálne fungovať, keďže časť lode bola pod hladinou asi dva týždne.



„Vzhľadom na čas, ktorý potrebovali na vyzdvihnutie lode, by mali na vykonanie skutočných opráv menej ako dva týždne,“ povedal Jang Uk, analytik zo Soulského inštitútu Asan pre politické štúdie.



Kim Čong-un podľa piatkovej správy KCNA uviedol, že vládnuca Strana práce potvrdila plány na výstavbu ďalších dvoch torpédoborcov s výtlakom 5000 ton v budúcom roku. Napriek rastúcemu jadrovému arzenálu a obrovskej stálej armáde s 1,2 milióna členov sa severokórejské námorné a vzdušné sily považujú za horšie ako juhokórejské, píše AP.



Neúspešné spustenie lode na hladinu 21. mája v prístavnom meste Čchongdžin vyvolalo hnev Kima. Nariadil, aby sa oprava vojnovej lode skončila ešte pred plenárnym zasadnutím Strany práce koncom júna. Úrady tiež v súvislosti s nepodareným spustením na vodu zadržali štyroch zodpovedných pracovníkov vrátane zástupcu riaditeľa oddelenia muničného priemyslu Strany práce.