Severná Kórea po prvýkrát ukázala rozostavanú ponorku na jadrový pohon

Pchjongjang 8. marca (TASR) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v sobotu po prvýkrát zverejnila fotografie rozostavanej ponorky na jadrový pohon. Severokórejský vodca Kim Čong-un pri návšteve lodenice uviedol, že nové plavidlo "radikálne posilní námorníctvo ako kľúčovú súčasť obrannej stratégie Pchjongjangu". Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP, Jonhap a AFP.



O Kimovej návšteve informovala štátna tlačová agentúra KCNA bez podrobností o čase a mieste inšpekcie. Severokórejský líder sa na nej "oboznámil so stavbou ponorky na jadrový pohon so zabudovanými riadenými strategickými raketami". Podľa KCNA bola konštrukcia jadrovej ponorky jedným z Kimových kľúčových cieľov predstavených na predchádzajúcom straníckom zjazde.



Podľa juhokórejskej agentúry Jonhap pravdepodobne ide o ponorku schopnú odpaľovať balistické rakety a KĽDR je stavbu ukázala po prvýkrát. Agentúra AP odhadla hmotnosť ponorky na na 6000 až 7000 ton, ktoré dokáže niesť približne 10 rakiet.



Kim uviedol, že "schopnosť námornej obrany sa naplno ukáže vo všetkých moriach bez obmedzenia". "Rozvoj námorných jednotiek až na elitné a jadrovo vyzbrojené sily predstavuje dôležitý posun v stratégii národnej obrany," citovala KCNA vodcu KĽDR.



V roku 2023 severokórejské štátne médiá oznámili, že spustili na vodu prvú "útočnú taktickú jadrovú ponorku". Armáda Južnej Kórey vtedy uviedla, že podľa jej zdrojov ešte nebola úplne funkčná.



Podľa amerického think-tanku Nuclear Threat Initiative má Severná Kórea 64 až 86 ponoriek, čo tvorí jednu z najväčších flotíl na svete. Niektorí experti však spochybňujú ich funkčnosť vzhľadom na ich vek.



Vzťahy medzi Pchjongjangom a Soulom sa za posledné roky zhoršili. Južná Kórea obviňuje Kim Čong-una z vyslania tisícov vojakov do Ruska, aby na fronte pomohli v boji proti Ukrajine.



Minulý týždeň Severná Kórea skúšobne odpálila strategické rakety v Žltom mori ako súčasť cvičenia zameraného na ukážku svojich "protiútočných" schopností.



Koncom tohto mesiaca sa začnú spoločné vojenské cvičenia Južnej Kórey a USA známe ako "Freedom Shield". V nedeľu do prístavného mesta Pusan priplávala americká lietadlová loď USS Carl Vinson, čo Pchjongjang kritizoval ako prípravu na inváziu svojej krajiny.