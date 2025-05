Severná Kórea podľa Soulu vypálila jednu balistickú strelu do mora

Soul 8. mája (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) vypálila vo štvrtok najmenej jednu balistickú strelu smerom do vôd pri svojom východnom pobreží. Uviedla to juhokórejská armáda, ktorá raketu bezprostredne nedokázala identifikovať ani presne určiť celkový počet vypálených zbraní či ich dolet. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Severná Kórea „vystrelila neidentifikovanú balistickú raketu do Východného mora“, uviedol Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády s odkazom na vodnú plochu známu aj ako Japonské more, ktoré leží medzi Kórejským polostrovom a Japonskom. Predpokladá, že išlo o balistickú raketu krátkeho doletu, ktorá bola odpálená z oblasti prístavného mesta Wonsan.



Predchádzajúci známy a zároveň šiesty odpal balistickej rakety od začiatku tohto roka vykonala KĽDR 10. marca iba niekoľko hodín po tom, čo Južná Kórea spolu so Spojenými štátmi začali spoločné manévre. Pchjongjang vtedy do Žltého mora vypálil niekoľko balistických striel.



Napätie na Kórejskom polostrove sa v posledných mesiacoch vystupňovalo. Severokórejský vodca Kim Čong-un podľa AP naďalej urýchľuje rozvoj jadrového a raketového programu KĽDR a dodáva zbrane a jednotky na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine.



Severná Kórea má na základe rezolúcií OSN zakázané odpaľovať alebo dokonca testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu. Zvyčajne ide o rakety zem-zem, ktoré môžu byť vybavené aj jadrovou hlavicou. Pchjongjang tieto skúšky rakiet za posledné dva roky výrazne zintenzívnil, doplnila agentúra DPA.