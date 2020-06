KĽDR podľa štátnych médií chystá letákovú kampaň proti Južnej Kórei

Soul 20. júna (TASR) - Severná Kórea pripravuje spustenie letákovej kampane zameranej proti Soulu, oznámili v sobotu štátne médiá. Južná Kórea takéto plány v čase vysokého napätia na Kórejskom polostrove dôrazne kritizovala, informovala agentúra AFP.



Pchjongjang v poslednom čase opakovane ostro odsudzoval Soul za to, že nezabránil aktivistom vo vypúšťaní propagandistických letákov proti KĽDR pomocou balónov cez hranicu.



Severná Kórea zvýšila tlak zdemolovaním budovy spoločného styčného úradu na svojej strane hranice, ktorý symbolizoval snahy o medzikórejské zmierenie, ako aj vyhrážkami posilnenia svojej vojenskej prítomnosti na hranici. Najnovšie k tomu pridala vlastné letáky, píše AFP.



"Rozhnevaní" Severokórejčania teraz "pokračujú v prípravách spustenia rozsiahlej distribúcie... letákov potrestania" do Južnej Kórey, uviedla oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA.



"Každá akcia by sa mala stretnúť s náležitou reakciou a len keď ju niekto sám zažije, dokáže pochopiť, aké je to urážlivé," doplnila v sobotňajšom vyhlásení.



Oficiálne noviny Rodong sinmun priniesli fotografie Severokórejčanov pripravujúcich takéto letáky, ako aj zahasené cigarety na letákoch s portrétom juhokórejského prezidenta Mun Če-ina.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie následne vyzvalo Pchjongjang, aby svoje plány "okamžite" odvolal, pričom ich označilo za "veľmi poľutovaniahodné".



Niektorí experti tvrdia, že KĽDR svojou zostrenou rétorikou prejavuje nespokojnosť s tým, že Soul neoživil lukratívne spoločné ekonomické projekty, ako aj s uviaznutím jadrovej diplomacie s Washingtonom, približuje AFP.



Viacerí pozorovatelia sa domnievajú, že Severná Kórea môže úmyselne zvyšovať napätie, aby podporila vlastnú vnútornú jednotu a tlak na USA. KĽDR podľa nich naliehavo potrebuje zmiernenie sankcií, keďže jej ekonomiku zasiahlo aj to, že musela v dôsledku koronavírusovej pandémie uzavrieť hranicu s Čínou ako hlavným obchodným partnerom.