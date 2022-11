Severná Kórea poprela, že posiela Rusku delostreleckú muníciu

Soul 8. novembra (TASR) - Severná Kórea poprela, že dodáva Moskve delostreleckú muníciu do bojov na Ukrajine, pričom tvrdenia Spojených štátov označila za nepodložené. V noci na utorok o tom informovala severokórejská štátna agentúra KCNA. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Spojené štáty v poslednej dobe šíria nepodloženú 'fámu o zbrojných obchodoch' medzi KĽDR a Ruskom," uviedol podľa KCNA nemenovaný vysoký predstaviteľ severokórejského ministerstva obrany.



"Ešte raz chceme jasne povedať, že sme nikdy nemali 'zbrojné obchody' s Ruskom a neplánujeme to ani v budúcnosti," dodal.



Biely dom minulý týždeň obvinil Severnú Kóreu, že potajomky posiela "značné množstvo" delostreleckých granátov Rusku a podporuje ho tak v invázii na Ukrajinu. Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že USA sa domnievajú, že KĽDR sa snaží, aby to "vyzeralo tak, že delostreleckú muníciu posiela do krajín na Blízkom východe či v severnej Afrike". Dodal, že Spojené štáty však situáciu aktuálne ešte monitorujú, aby zistili, či tieto dodávky Moskva skutočne dostala.



Biely dom nespresnil spôsob, akým KĽDR údajne túto muníciu Rusku posiela a nepovedal ani to, či sa USA alebo iné krajiny pokúsia takéto zásielky zakázať, pripomenula agentúra AP.