Severná Kórea potvrdila vyslanie vojakov do Ruska

Soul 28. apríla (TASR) - Severná Kórea v pondelok po prvý raz potvrdila, že vyslala vojakov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine. Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA pomohli Moskve znovu získať územie ruskej Kurskej oblasti, ktoré obsadili ukrajinské sily. TASR o tom informuje podľa agentúr Jonhap a AFP.



O nasadení vojakov rozhodol severokórejský vodca Kim Čong-un v súlade so zmluvou o vzájomnej obrane medzi KĽDR a Ruskom, uviedla KCNA. Správa prišla niekoľko mesiacov po tom, ako do boja na frontovej línii v Kurskej oblasti vyslali tisíce vojakov zo Severnej Kórey, konštatoval juhokórejský Jonhap.



„Operácie na oslobodenie Kurskej oblasti s cieľom odraziť dobrodružnú inváziu ukrajinských orgánov do Ruskej federácie boli úspešne ukončené," doplnila KCNA s tým, že na týchto operáciách sa zúčastnili jednotky severokórejských ozbrojených síl.



Rusko tvrdí, že ukrajinské sily vytlačilo z poslednej dediny v Kurskej oblasti, ktorú mali pod kontrolou, Kyjev to však poprel a uviedol, že jeho vojaci stále operujú v ďalšej ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti.



Severná Kórea vyslala do Ruska podľa odhadov celkovo 14.000 vojakov vrátane 3000 armádnych príslušníkov ako posily, ktoré nahradili jej straty, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Bez obrnených vozidiel a skúseností s bojmi s dronmi zaznamenali ťažké straty, rýchlo sa však adaptovali, napísala agentúra Reuters.



Rusko potvrdilo, že severokórejskí vojaci bojovali spolu s jeho jednotkami v Kurskej oblasti, po prvý raz uplynulú sobotu. Obe krajiny ich nasadenie dosiaľ nepotvrdzovali ani nepopierali.