Severná Kórea pre čínsky vírus uzavrie hranice pre turistov

Pchjongjang 22. januára (TASR) - Severná Kórea od stredy dočasne uzatvorí svoje hranice pre všetkých turistov zo zahraničia. Ide o preventívne opatrenie v súvislosti s novým koronavírusom, ktorý si v Číne vyžiadal už deväť obetí na životoch a 440 nakazených.



Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na cestovnú kanceláriu Young Pioneer Tours, ktorá výlety do KĽDR sprostredkováva.



Vláda v Pchjongjangu tieto správy bezprostredne nepotvrdila a rovnako ani neuviedla, že by sa nákaza novým vírusom vyskytla na území KĽDR.



Severokórejská štátna televízia informovala, že krajina úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), v spolupráci s ktorou sa snaží šírenie vírusu zastaviť, napísala juhokórejská agentúra Jonhap.



Severná Kórea svoje hranice v podobných prípadoch uzatvorila už aj v minulosti. Stalo sa tak napríklad počas epidémie vírusu SARS, ktorý v rokoch 2002 - 2003 zabil takmer 650 ľudí či pri epidémii eboly v roku 2014.



Po Číne, Japonsku, Thajsku, Taiwane či Spojených štátoch sa prvý potvrdený prípad osoby nakazenej novým vírusom objavil aj v jednej z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny - Macau, oznámila agentúra AFP.