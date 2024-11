Pchjongjang 12. novembra (TASR) - Severná Kórea ratifikovala obrannú zmluvu s Ruskom, ktorá zakotvuje vzájomnú vojenskú pomoc v prípade, že jedna zo strán bude vystavená ozbrojenej agresii. Uviedla to v pondelok severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, informujú agentúry Reuters a AFP.



Dekrét o ratifikácii obranného paktu podpísal v pondelok severokórejský vodca Kim Čong-un, napísala KCNA. "Zmluva nadobudne platnosť dňom, keď si obe strany vymenia ratifikačné listiny," dodala.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa agentúry Reuters minulý týždeň podpísal zákon, ktorým ratifikoval obrannú zmluvu s KĽDR. S ratifikáciou predtým súhlasili obe komory ruského parlamentu.



Putin a Kim v podpísali v júni tohto roku dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda okrem vzájomného poskytnutia vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán zahŕňa aj spoluprácu v oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti. Šéf Kremľa túto dohodu v júni označil za "prelomový dokument".



Spojené štáty, Južná Kórea a Ukrajina informovali, že v Rusku sa nachádza viac ako 10.000 severokórejských vojakov. Washington a Kyjev tvrdia, že časť z nich sa zapojila do bojov v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť od augusta kontrolujú ukrajinské jednotky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň povedal, že boje ukrajinských ozbrojených síl so severokórejskými vojakmi bojujúcimi na strane Ruska otvorili cestu k ďalšej nestabilite vo svete.