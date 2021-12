Skupina TJWG: Severná Kórea sa pokúša utajiť verejné popravy

Soul 16. decembra (TASR) - Severná Kórea sa pokúša zastaviť úniky informácií do vonkajšieho sveta o svojich verejných popravách z posledných rokov. To naznačuje, že Pchjongjang reaguje na medzinárodné spoločenstvo, ktoré pozorne sleduje stav ľudských práv a ich porušovanie v tejto izolovanej krajine, napísala v stredu výskumná skupina so sídlom v Soule.



Juhokórejská ľudskoprávna organizácia Transitional Justice Working Group (TJWG) analyzovala satelitné zábery a zhromaždila svedectvá o 23 verejných popravách počas éry Kim Čong-una, ktorý sa chopil moci pred desiatimi rokmi po smrti svojho otca v decembri 2011, informuje tlačová agentúra AP.



Utečenci zo Severnej Kórey (KĽDR) uviedli, že popravy sa konali na prísne kontrolovaných miestach a úrady zaisťovali, aby informácie neunikli, spresnila TJWG v správe zverejnenej v stredu.



"Severná Kórea si zrejme v posledných rokoch strategicky vyberá miesta mimo pohraničnej oblasti, na ktorých vykonáva toto zabíjanie," napísala spomínaná mimovládna organizácia, ktorej politicky nestrannou misiou je dokumentovať prípady porušovania ľudských práv a žiadať spravodlivosť pre obete.



"Monitorovanie a kontrola zhromaždeného publika na týchto udalostiach majú zabrániť tomu, aby informácie o verejných popravách unikali mimo krajiny," vysvetlila TJWG.



"Naše zistenia naznačujú, že režim Kim Čong-una si dáva väčší pozor na záležitosti ľudských práv a reaguje tak na zvýšenú pozornosť medzinárodného spoločenstva," doplnila organizácia.



Výpovede utečencov je takmer nemožné nezávisle overiť, pretože Severná Kórea prísne kontroluje kontakty svojich obyvateľov. Ľudskoprávna organizácia preto vyberá len tie svedectvá, ktoré vyhodnotí ako najspoľahlivejšie.



Pchjongjang je už dlho obviňovaný z využívania štátom riadeného zabíjania ľudí, aby vyvolal strach medzi svojimi obyvateľmi, a vodca Kim dal už v minulosti popraviť vrcholných poradcov - vrátane svojho vplyvného strýka Čang Song-tcheka v roku 2013.



Severná Kórea tvrdí, že rešpektuje ľudské práva, a obvinenia z ich porušovania odmieta a označuje to za klamstvá zbehov.



Sedem z týchto verejných popráv sa konalo pre sledovanie alebo šírenie juhokórejských videí, ktoré Pchjongjang zakázal, píše v správe TJWG.



Organizácia tiež upozornila, že takmer úplné zatvorenie hraníc Severnej Kórey počas pandémie koronavírusu značne obmedzilo informácie prichádzajúce z krajiny, čo sťažuje dokumentovanie porušovania ľudských práv v tomto období.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch zverejnila vo štvrtok podobné obavy a obvinila Kima z "dosiaľ nevídaného izolovania krajiny" pomocou "zbytočných a extrémnych opatrení".