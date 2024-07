Severná Kórea sľubuje na výročie konca vojny úplné zničenie nepriateľa

Soul 28. júla (TASR) – Severná Kórea sa zaviazala, že v prípade vojny úplne zničí svojich nepriateľov, keď to nariadi vodca krajiny Kim Čong-un. V nedeľu to uviedli tamojšie štátne médiá, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Vysokopostavení armádni predstavitelia sa takto vyjadrili "z narastajúcej nenávisti" voči Spojeným štátom a Južnej Kórei, uviedla štátna tlačová agentúra KCNA. Ich slová zazneli na sobotňajšom stretnutí pri príležitosti 71. výročia konca kórejskej vojny, na ktorom sa zúčastnil aj Kim.



Severná Kórea (KĽDR) a USA nemajú diplomatické vzťahy a rozhovory o znížení napätia a denuklearizácii Kórejského polostrova uviazli ešte v roku 2019. Severokórejské štátne médiá nedávno uviedli, že Pchjongjang neočakáva zmenu bez ohľadu na to, koho v novembri zvolia do Bieleho domu.



Vojenskí predstavitelia KĽDR podľa KCNA obvinili USA a Južnú Kóreu z toho, že "sa pekelne snažia vyprovokovať jadrovú vojnu". Prisľúbili zároveň posilnenie vojenskej pripravenosti tak, aby krajina mohla podniknúť "zdrvujúci útok na nepriateľa kedykoľvek a bezodkladne a úplne ho zničila, len čo najvyšší veliteľ Kim Čong-un vydá rozkaz".



Dohodu o prímerí, ktorá ukončila trojročnú kórejskú vojnu, podpísali 27. júla 1953. Dosiaľ na ňu nenadviazala mierová zmluva, čo znamená, že obe krajiny sú stále technicky vo vojnovom stave.



KĽDR označuje 27. júl za Deň víťazstva, zatiaľ čo Južná Kórea si toto výročie nepripomína významnejšími podujatiami.