Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia s jadrovými zbraňami je nezvratná
Severná Kórea tvrdí, že hoci Washington kritizoval jej vlastníctvo jadrových zbraní ako nezákonné, sú to práve USA, ktoré podkopávajú medzinárodný systém radikálnym budovaním jadrových zbraní.
Autor TASR
Pchjongjang/Viedeň 15. septembra (TASR) - Stála misia Severnej Kórey pri Organizácii Spojených národov (OSN) vo Viedni vyhlásila, že jej pozícia ako krajiny s jadrovými zbraňami je nezvratná a odsúdila opakované výzvy Spojených štátov na jej denuklearizáciu, napísala v pondelok severokórejská tlačová agentúra KCNA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a Reuters.
„Pozícia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky ako štátu s jadrovými zbraňami, ktorá bola trvalo zakotvená v najvyššom a základnom zákone štátu, sa stala nezvratnou,“ citovala KCNA Stálu misiu KĽDR vo Viedni.
Pchjongjang taktiež kritizoval snahy Spojených štátov o denuklearizáciu Kórejského polostrova ako „provokatívny akt“ zasahovania do svojich vnútroštátnych záležitostí a jadrové zbrane obhajoval ako „nevyhnutnú možnosť“ pre obranu krajiny pred jadrovými hrozbami zo strany USA.
„Dôrazne odsudzujeme a odmietame provokatívny akt USA, ktorým opäť odhalili svoj nemenný nepriateľský úmysel voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a vyjadrujeme vážne znepokojenie nad negatívnymi dôsledkami, ktoré to môže mať,“ uviedol Pchjongjang.
Severná Kórea tvrdí, že hoci Washington kritizoval jej vlastníctvo jadrových zbraní ako nezákonné, sú to práve USA, ktoré podkopávajú medzinárodný systém „radikálnym budovaním jadrových zbraní“.
Agentúra Jonhap uvádza, že vyhlásenie prichádza v čase, keď Severná Kórea naďalej rozvíja svoje jadrové a raketové programy a zároveň odmieta ponuky na dialóg zo strany Spojených štátov a Južnej Kórey.
